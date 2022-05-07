Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Водночас він підтвердив рішучість США та інших країн протистояти російській агресії.

Важливо Україна має право робити все, щоб захиститися, – Блінкен про ймовірність атак на території Росії

Блінкен наголосив, що сьогодні Путін намагається перекрутити історію, щоб спробувати виправдати свою неспровоковану і жорстоку війну проти України.

Ті, хто вивчає минуле, знають, що президент Зеленський і хоробрий народ України втілюють дух тих, хто переважав під час Другої світової війни. Вони мужньо захищають свою країну, свою демократію та законне майбутнє України в цілій, вільній і мирній Європі,

– підкреслив держсекретар США.

Він додав, що долучається до своїх співвітчизників і людей по всьому світу в підготовці до відзначення 77-ї річниці Дня перемоги в Європі.

"Разом ми вшановуємо спільну стійкість і рішучість усіх солдатів і цивільних, які привели до перемоги союзників над нацистами. Ми оплакуємо нещадне вбивство мільйонів у тій завойовницькій війні, яку вів деспот, бажаючи підкорити своїх сусідів", – мовиться у повідомленні.

Він додав, що перемогу союзників над нацистами слід шанувати як досягнення колективного героїзму та жертовності.

Що раніше сказав Блінкен про війну Росії проти України

Росії не вдалось швидко захопити Україну. За оцінками США, "в плані російських воєнних цілей Росія вже зазнала провалу, а Україна вже досягнула успіху". Про це після візиту до Києва наприкінці квітня заявляв держсекретар США Ентоні Блінкен. Заявлені плани Путіна про "повне повернення" України до Росії, руйнування суверенітету та незалежності "не здійснились і, очевидно, не здійсняться", додав він тоді.

Зверніть увагу! Західні посадовці припускають можливість того, що російський президент Путін на 9 травня, яке в Росії широко святкують як день завершення Другої світової війни, оголосить війну проти України.

Це варте вашої уваги – "Судний день" готують на 9 травня: дивіться відео