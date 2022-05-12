Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. Он также добавил, что темпы поставки оружия пока сложно спрогнозировать, но оно точно придет.

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Мы скоро отобеем все наши улицы и города,
– уверяет советник Монастырского.

"Что касается сроков поступления оружия, то пока сказать трудно. Но я убежден, что это будет настолько быстро, насколько это возможно. Следует понимать, что даже сама доставка оружия из Америки займет время", – утверждает Смирнов.

По словам советника министра внутренних дел, вооружение поступит в большом количестве и оно будет очень разнообразным. Оснований переживать нет, ведь у нас есть закон о ленд-лизе, также вчера США согласовали предоставление Украине очередного транша помощи.

Будет ли авиация в рамках ленд-лиза

Возможно, она также будет передана в рамках программы вооружения. Но у нас пока недостаточно опыта в рамках работы авиации, стоящей на вооружении США, утверждает Ростислав Смирнов.

Поэтому я не исключаю, что США передадут новые самолеты союзникам, например из Польши. А уж поляки отдадут нам свои, те на которых наши пилоты чувствуют себя комфортно.
– предполагает советник Дениса Монастырского.

Как утверждает Смирнов, также нельзя исключать и тот вариант, что наши военные пройдут определенную учебу с новой авиацией.

Что известно о поставках оружия от союзников

  • С начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Эстония оказала значительное количество помощи нашим войскам. Общая сумма отправленного вооружения составляет примерно 230 миллионов евро.
  • Финляндия пришлет Украине новую партию военной техники. Об этом заявил президент Финляндии Саули Нииностио.
  • Словакия передала Украине свои системы ПВО С-300, а эта страна получила от НАТО новые системы Patriot.

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