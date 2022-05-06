Об этом на пресс-конференции от 6 мая сообщил директор Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии Магнус-Валдемар Саар. Он заявил, что его страна постоянно ищет возможность предоставить дополнительную помощь Украине.
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Какую помощь оказала Эстония
Как заявил Магнус-Валдемар Саар, с начала вооруженного конфликта Эстония поддерживала Украину как военной, так и гуманитарной помощью, а также инициировала отправку в Украину больших объемов частных грузов.
В целом из Эстонии в Украину пошла военная помощь на 230 миллионов евро,
– подсчитал директор Государственного центра оборонных инвестиций.
Среди прочего он рассказал, что Эстония помогла большим количеством систем вооружения и боеприпасов, а также различным вспомогательным снаряжением. По словам Саара, всю упомянутую помощь уже доставили в Украину.
Он сообщил, что Эстония не прекращает искать возможности, чтобы продолжить оказывать дополнительную помощь, в частности, медицинскими услугами и обучением военнослужащих.
Поддержка Эстонии: самое важное
Понимая угрозу российского вторжения, Эстония активно помогает Украине как в вопросах вооружения, так и на дипломатическом уровне. Посол Эстонии в Украине Каимо Кууск отметил, что у России есть военные планы и против его страны, поэтому каждый предоставленный ими "Джавелин", поражающий российский танк, отводит угрозу от их границ.
- Президенты стран Балтики, в частности, глава Эстонии Алар Карис, одними из первых прибыли в Киев, чтобы выразить поддержку Украине после зверств россиян, разоблаченных в Киевской области. В ходе встречи делегация обсудила введение масштабных санкций против России.
- Правительство страны стало первым, признавшим действия России геноцидом украинского народа.
- Кильский институт мировой экономики показал, что в этом году Эстония вложила больше всего в помощь Украине, учитывая соотношение своего ВВП. В сумму включена общеизвестная военная, гуманитарная и финансовая помощь.
- Власти Эстонии запретили российским судам заходить в свои порты.
- В Таллинне состоялась демонстрация против российской агрессии в Украине. Приблизительно 20 женщин собрались под посольством России, чтобы привлечь внимание к насилию военных страны-террористки над украинскими женщинами и детьми.
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