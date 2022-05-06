Об этом на пресс-конференции от 6 мая сообщил директор Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии Магнус-Валдемар Саар. Он заявил, что его страна постоянно ищет возможность предоставить дополнительную помощь Украине.

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Какую помощь оказала Эстония

Как заявил Магнус-Валдемар Саар, с начала вооруженного конфликта Эстония поддерживала Украину как военной, так и гуманитарной помощью, а также инициировала отправку в Украину больших объемов частных грузов.

В целом из Эстонии в Украину пошла военная помощь на 230 миллионов евро,

– подсчитал директор Государственного центра оборонных инвестиций.

Среди прочего он рассказал, что Эстония помогла большим количеством систем вооружения и боеприпасов, а также различным вспомогательным снаряжением. По словам Саара, всю упомянутую помощь уже доставили в Украину.

Он сообщил, что Эстония не прекращает искать возможности, чтобы продолжить оказывать дополнительную помощь, в частности, медицинскими услугами и обучением военнослужащих.

Поддержка Эстонии: самое важное

Понимая угрозу российского вторжения, Эстония активно помогает Украине как в вопросах вооружения, так и на дипломатическом уровне. Посол Эстонии в Украине Каимо Кууск отметил, что у России есть военные планы и против его страны, поэтому каждый предоставленный ими "Джавелин", поражающий российский танк, отводит угрозу от их границ.

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