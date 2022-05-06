Про це на пресконференції від 6 травня повідомив директор Державного центру оборонних інвестицій Естонії Магнус-Валдемар Саар. Він заявив, що його країна постійно шукає можливості надати додаткову допомогу Україні.
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Яку допомогу надала Естонія
Як заявив Магнус-Валдемар Саар, від початку збройного конфлікту Естонія підтримувала Україну як військовою, так і гуманітарною допомогою, а також ініціювала відправлення в Україну великих обсягів приватних вантажів.
Загалом з Естонії в Україну пішла військова допомога на 230 мільйонів євро,
– підрахував директор Державного центру оборонних інвестицій.
Серед іншого, він розповів, що Естонія допомогла великою кількістю систем озброєння та боєприпасів, а також різним допоміжним спорядженням. За словами Саара, наразі усю згадану допомогу вже доставили в Україну.
Він повідомив, що Естонія не припиняє шукати можливостей, аби продовжити надавати додаткову допомогу, зокрема медичними послугами та навчанням військовослужбовців.
Підтримка Естонії: найважливіше
Розуміючи загрозу російського вторгнення, Естонія активно допомагає Україні як у питаннях озброєння, так і на дипломатичному рівні. Посол Естонії в Україні Каїмо Кууск зазначив, що Росія має військові плани й проти його країни, тож кожен наданий ними "Джавелін", який уражає російський танк, відводить загрозу від їхніх кордонів.
- Президенти країн Балтики, зокрема глава Естонії Алар Каріс, одними із перших прибули у Київ, щоб висловити підтримку Україні після звірств росіян, викритих на Київщині. Під час зустрічі делегація обговорила запровадження масштабних санкцій проти Росії.
- Уряд країни став першим, який визнав дії Росії геноцидом українського народу.
- Кільський інститут світової економіки засвідчив, що цього року Естонія вклала найбільше в допомогу Україні з огляду на співвідношення свого ВВП. У суму включена загальновідома військова, гуманітарна та фінансова допомога.
- Влада Естонії заборонила російським суднам заходити до своїх портів.
- У Таллінні відбулася демонстрація проти російської агресії в Україні. Приблизно 20 жінок зібралися під посольством Росії, аби привернути увагу до насильства військових країни-терористки над українськими жінками та дітьми.
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