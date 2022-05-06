Про це на пресконференції від 6 травня повідомив директор Державного центру оборонних інвестицій Естонії Магнус-Валдемар Саар. Він заявив, що його країна постійно шукає можливості надати додаткову допомогу Україні.

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Яку допомогу надала Естонія

Як заявив Магнус-Валдемар Саар, від початку збройного конфлікту Естонія підтримувала Україну як військовою, так і гуманітарною допомогою, а також ініціювала відправлення в Україну великих обсягів приватних вантажів.

Загалом з Естонії в Україну пішла військова допомога на 230 мільйонів євро,

– підрахував директор Державного центру оборонних інвестицій.

Серед іншого, він розповів, що Естонія допомогла великою кількістю систем озброєння та боєприпасів, а також різним допоміжним спорядженням. За словами Саара, наразі усю згадану допомогу вже доставили в Україну.

Він повідомив, що Естонія не припиняє шукати можливостей, аби продовжити надавати додаткову допомогу, зокрема медичними послугами та навчанням військовослужбовців.

Підтримка Естонії: найважливіше

Розуміючи загрозу російського вторгнення, Естонія активно допомагає Україні як у питаннях озброєння, так і на дипломатичному рівні. Посол Естонії в Україні Каїмо Кууск зазначив, що Росія має військові плани й проти його країни, тож кожен наданий ними "Джавелін", який уражає російський танк, відводить загрозу від їхніх кордонів.

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