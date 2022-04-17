Під заборону потрапляють судна, які змінили прапор після 24 лютого

Влада Естонії заборонила російським суднам заходити до своїх портів. Для суден, які змінили свій прапор із російського на інший після 24 лютого, порти ЄС також закриті.

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Міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас заявив, що Європа переосмислює економічну діяльність і стає більш незалежною від Росії.

Також він зауважив, що Росія не демонструє прагнення зупинити війну. Тому Європа намагається зробити війну в Україні настільки дорогою для Путіна, щоб зникла перспектива її продовження.

Кремль не показує жодних ознак припинення своєї агресії, тому Європа поступово шукає стратегічні способи зробити вартість війни настільки високою, щоб зникла перспектива продовження військового наступу на Україну. Крім країн, усі підприємства, чия діяльність так чи інакше пов'язана з Росією, мають переосмислити свою діяльність, щоб упоратися в новому економічному просторі,

– сказав Аас.

Повідомляється, що судна під прапором Росію, які зазнають лиха, у виняткових випадках можуть заходити до портів Естонії. Однак це відбуватиметься з дозволу Департаменту поліції та прикордонної охорони.

Окрім Естонії, порти для російських суден закрили:

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