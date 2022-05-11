В то же время, по подсчетам Минобороны Украины, во время этой фазы враг использовал 24 батальонно-тактические группы, своих спецназовцев и понес большие потери. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Враг сменил стратегию

Если в начале войны огромное количество вражеских войск было сконцентрировано вокруг Киева и области, сейчас все силы России направлены на восток страны. Маляр подчеркнула, что ВСУ проделали отличную работу, благодаря чему первая фаза была выиграна Украиной.

После этого враг начал использовать другую тактику и стратегию в войне с Украиной. Впереди нас ожидает сложный и длительный этап борьбы с полным очищением нашей страны и установление суверенитета в государственных границах, – рассказала заместитель министра обороны.

Она отметила, что у России осталось много ресурсов, которые она может использовать уже в ближайшее время. Между тем, Анна Маляр подчеркнула, что сейчас Украина получит большую помощь от иностранных партнеров, в том числе в рамках ленд-лиза. Однако, пока эта помощь поступит, Украине предстоит тяжелый период, который будет продолжаться несколько недель или месяцев.

Что даст Украине ленд-лиз: главное

Закон о ленд-лизе определяет, что в течение 2022 – 2023 года "Президент может уполномочить Правительство Соединенных Штатов одолжить или передать в аренду оборонное вооружение правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, пострадавшим от вторжения России".

До использования складских запасов в Европе американцы смогут закупать оружие и технику для нас в третьих странах. Среди них также будут и отдельные страны-члены НАТО.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак объяснил, что сотрудничество в рамках ленд-лиза будет регулироваться документами, подписанными правительствами Украины и Соединенных Штатов, детали которых будут обнародованы впоследствии.

Главное, что закон позволяет президенту США не согласовывать каждый раз эту помощь с Конгрессом – это значительно ускорит получение оружия и другой необходимой нам помощи. Мы будем самостоятельно формировать перечень потребностей, в том числе оружия, которое будет нам необходимо, а также сотрудничать с американскими союзниками по его поставке.

Ермак добавил, что ленд-лиз – это не только об оружии. Это помощь всем, что может ускорить победу Украины.

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