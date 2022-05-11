Натомість, за підрахунками Міноборони України, під час цієї фази ворог використовував 24 батальйонно-тактичні групи своїх спецпризначенців і зазнав великих втрат. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Ворог змінив стратегію

Якщо на початку війни величезна кількість ворожих військ була сконцентрована навколо Києва та області, зараз всі сили Росії направлені на Схід країни. Маляр підкреслила, що ЗСУ проробили чудову роботу, завдяки чому перша фаза була виграна Україною.

Після цього, ворог почав використовувати іншу тактику і стратегію у війні. Попереду нас очікує складний і тривалий етап боротьби до повного очищення нашої країни і встановлення суверенітету у державних кордонах,

– розповіла заступниця міністра оборони.

Вона зауважила, що в Росії залишилося багато ресурсів, які вона може використати вже найближчим часом. Тим часом Україна Ганна Маляр наголосила, що наразі Україна отримає велику допомогу від іноземних партнерів, в тому числі у рамках ленд-лізу. Однак, поки ця допомога надійде, Україну чекає важкий період, який триматиме декілька тижнів або й місяців.

Що дасть Україні ленд-ліз: головне

Закон про ленд-ліз визначає, що протягом 2022 – 2023 року "Президент може уповноважити Уряд Сполучених Штатів позичити чи передати в оренду оборонне озброєння уряду України або урядам країн Східної Європи, які постраждали від вторгнення Росії".

До використання складських запасів в Європи, американці зможуть закуповувати зброю та техніку для нас у третіх країн. Серед них також будуть і окремі країни члени НАТО.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак пояснив, що співробітництво у межах ленд-лізу буде регулюватись документами, підписаними урядами України та Сполучених Штатів, деталі яких будуть оприлюднені згодом.

Головним є те, що закон дозволяє президенту США не узгоджувати щоразу цю допомогу з Конгресом – це значно пришвидшить отримання зброї та іншої необхідної нам допомоги. Ми самостійно формуватимемо перелік потреб, зокрема й зброї, яка буде нам необхідна, а також співпрацювати з американськими союзниками щодо її постачання.

Єрмак додав, що ленд-ліз – це не лише про зброю. Це допомога усім, що може пришвидшити перемогу України.

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