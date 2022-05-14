Детальніше про те, як відбувалася зустріч, глава держави розповів уже ввечері того ж дня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.

До теми Зеленський закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму

Про що саме говорили

Основною темою зустрічі було обговорення військової та фінансової допомоги, яку надають нас США. Окрім цього, говорили про потребу суттєвого посилення санкцій проти Росії.

Вважаю, що цей візит вкотре демонструє міцність двопартійної підтримки нашої держави, потужність зв'язку між українським та американським народами,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Він додав, що також подякував представникам США про ленд-ліз. Адже це вкрай важливе рішення, яке може змінити не лише хід війни, а й вберегти світову демократію.

Що було відомо про цю зустріч раніше

Про те, що президент поспілкувався з кількома сенаторами, стало відомо приблизно о 15:30. Делегацію США очолював лідер республіканської меншості у верхній палаті Конгресу Мітчелл Макконнелл.



Сенатори з представниками влади України / Фото Офісу президента

Це був не перший візит американських посадовців

24 квітня приїжджали голова Пентагону Ллойд Остін, а також державний секретар США Ентоні Блінкен. Вони мали зустріч із керівництвом держави. Тоді, зокрема, обговорили кілька важливих питань щодо нашої обороноздатності. Блінкен після зустрічі запевнив, що Росія гарантовано зазнає невдачі у війні, яку сама ж розв'язала.

1 травня до Києва приїжджала спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. В неї також була зустріч із нашим главою держави. Тоді Володимир Зеленський акцентував, що цей приїзд посадовиці є потужним сигналом – демонстрації підтримки України народом Сполучених Штатів. Пелосі тоді також прокоментувала цю подію. Вона розповіла, що візит був потрібен, щоб офіційно подякувати українцям за їхнє прагнення до свободи.

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