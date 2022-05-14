Український президент наголосив, що це потужний сигнал двопартійної підтримки України з боку Конгресу США та американського народу.
До речі Конгрес США має ухвалити додаткову допомогу Україні до 19 травня, щоб не було затримок
Зеленський подякував за лідерство Штатів щодо допомоги у нашій боротьбі не лише за свою державу, а й за демократичні цінності та свободи.
Ми дуже цінуємо це,
– наголосив Зеленський.
Росію треба визнати державою-терористом
Він додав, що Росія здійснює геноцид проти українського народу. Агресор скоює воєнні злочини, яких жахається весь світ, наприклад, тортури, масові розстріли, зґвалтування.
Президент відзначив особливу роль США у посиленні санкційного тиску на Росію. Зокрема, ухваленні Конгресом законів про заборону імпорту російської нафти та призупинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю. Крім того, важливо посилювати тиск на банківський сектор країни-агресора.
"Вважаємо, що Росія має бути офіційно визнана державою – спонсором тероризму, – підсумував глава держави.
Зустріч Зеленського із сенаторами / Фото ОП:
Візити американських посадовців
- До Києва 1 травня приїхала спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Вона теж зустрілась з президентом Володимиром Зеленським. Президент підкреслив, що візит американської посадовиці є сигналом потужної підтримки України народом Сполучених Штатів. Пелосі зазначила, що цей візит призначений для того, щоб подякувати українцям за їхню свободу. Вашингтон обіцяє підтримувати Україну до кінця війни.
- 24 квітня до Києва приїжджали голова Пентагону Ллойд Остін та державний секретар США Ентоні Блінкен. Вони теж зустрічались з керівництвом держави. Потім Блінкен запевнив, що Росія у цій війні зазнає невдачі, а Україна має успіх.
Допомога від США
До слова, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Він передбачає спрощений процес надання зброї нашій державі. Це історична подія, адже таку процедуру вдруге запустили після Другої світової війни.
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