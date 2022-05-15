Президент Турции Реджеп Эрдоган скептически оценивал шансы Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Он делал заявления о том, что эти страны открыли свои двери для "террористических организаций", поэтому их вступление в НАТО под вопросом.

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Реакция Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на громкие заявления Турции о вступлении Финляндии и Швеции. Он заверил – ни о какой блокировке процесса речь не идет.

По словам Столтенберга, все беспокоящие Турцию проблемы можно будет решить очень быстро, и сроки вступления Финляндии и Швеции в Альянс тоже не будут долгими.

Я уверен, что мы сможем решить беспокойство, выраженное Турцией, таким образом, чтобы не задерживать членство или процесс вступления. Это должен быть быстрый процесс,

– заявил Столтенберг.

Он также добавил, что скорейшее вступление Финляндии и Швеции – это историческая возможность, которую НАТО должно использовать. Кроме того, НАТО готово работать со Швецией и Финляндией, чтобы Россия даже не подумала начать против них вооруженную агрессию.

Новости НАТО: коротко о главном

По оценке НАТО, России в войне против Украины не удалось достичь никаких целей. Оккупанты провалили наступление на Киев, от Харькова ВСУ их откинули, продвижение на Донбассе также не идет по плану.

не удалось достичь По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина может победить в войне с Россией. Украинская армия и народ проявили невероятное мужество и героизм, а поддержка всего цивилизованного мира и мастерство наших воинов не оставляют рашистам никаких шансов.

Украина может победить Швеция и Финляндия активно готовятся к подаче заявок на вступление в НАТО. Они хотят присоединиться к Альянсу как можно скорее, ведь соседство с Россией крайне опасно. В частности, шведы готовы подать заявку уже во вторник.