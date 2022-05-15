Об этом госсекретарь США сообщил во время неформального саммита НАТО в Берлине. Энтони Блинкен обратил внимание на ситуацию с Турцией.

Заметьте Столтенберг утверждает, что Турция не будет блокировать членство Финляндии и Швеции в НАТО

Турция хочет гарантий

Учитывая последние заявления Анкары по поводу членства Финляндии и Швеции в НАТО, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провел разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Во время разговора, как отмечает Блинкен, Чавушоглу заявил, что Турция хочет гарантий, касающихся терроризма, поскольку Швеция и Финляндия приютили Рабочую партию Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией. Также Турция хочет гарантий экспортного контроля.

Тем не менее почти все 30 членов НАТО поддерживают расширение Североатлантического союза и присоединение Швеции и Финляндии.

Швеция и Финляндия вступают в НАТО: главное

После того как Россия начала войну против Украины, Швеция и Финляндия заявили о своем желании стать членами НАТО.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО грозит России. Он подчеркнул, что страна-агрессор проведет специальный анализ этого вопроса с целью выработки "необходимых мер безопасности".

Впоследствии заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский пригрозил Швеции и Финляндии "противостоянием угрозе".

В то же время депутат Госдумы Алексей Журавлев принялся угрожать третьей мировой, ядерным оружием и уничтожением Финляндии. Вообще российский политик отметился целым "букетом" скандальных заявлений, начиная с того, что якобы благодаря России у финнов есть государственность – до того, что Кремль якобы имеет право поставить существование этой страны под сомнение.

Однако 15 мая Финляндия официально подала заявку на вступление в НАТО. Источники сообщали, что Швеция подаст свою заявку 17 мая. Но уже вечером 15 мая правящая партия Швеции одобрила свою заявку.

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Швеция и Финляндия уже формально члены НАТО, разве что "без членского билета".

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