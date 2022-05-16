Скандинавский регион никому не угрожает, – премьер Норвегии.

Этими странами стали Норвегия, Дания и Исландия. Они обнародовали совместное заявление.

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Безопасность Финляндии и Швеции важна для нашей безопасности. Вместе с Данией и Исландией Норвегия готова помочь своим северным соседям всеми необходимыми средствами, если они станут жертвой агрессии на своей территории до получения членства в НАТО.

– заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере.

Три страны приветствовали решение Финляндии и Швеции подать заявки на членство в НАТО. Они подчеркнули, что все страны Северной Европы разделяют ценности Североатлантического союза.

Стере отметил, что северные страны сделают все, чтобы Хельсинки и Стокгольм как можно скорее стали членами НАТО. Ведь они отвечают всем критериям, необходимым для вступления. Членство Финляндии и Швеции усилит гарантии коллективной обороны и укрепит безопасность в североатлантическом регионе.

"Швеция и Финляндия вправе продолжать процесс вступления без попыток постороннего вмешательства. Скандинавский регион никому не угрожает и останется регионом низкой напряженности, который стремится жить в мире со своими соседями", – отметил премьер.

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Что этому предшествовало

Правительство Финляндии и Швеции решило отказаться от нейтралитета и подать заявления на членство в НАТО. В Кремле из-за этого очень возмущаются и даже угрожают. Мол, эти страны им "угрожают". Заместитель председателя России при ООН Михаил Полянский даже угрожал Хельсинкам и Стокгольму военным вторжением.

Однако на саммите стран ОДКБ, состоявшемся 16 мая в Кремле, президент Владимир Путин внезапно заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО "не угрожает России". Только если в эти страны стянут технику Альянса, то Москва будет "реагировать".

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