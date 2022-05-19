Об этом президент США заявил в разговоре с журналистами 18 мая. На уточняющие вопросы он дал очень короткий ответ: "все будет хорошо".

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Они будут полезны для всех

Байден акцентировал внимание на том, что решительно поддерживает заявки обеих этих стран в Североатлантический Альянс. По его мнению, их присоединение будет полезно всему военному объединению.

Финляндия и Швеция являются старыми, устойчивыми партнерами Соединенных Штатов. Присоединившись к НАТО, они еще больше усилят наше оборонное сотрудничество,

– объяснил президент США.

По его словам, помощь в обеспечении безопасности стран будет предоставляться и до их присоединения. Якобы США будут работать с Финляндией и Швецией, чтобы оставаться бдительными по поводу любых угроз нашей общей безопасности. Следует заметить, что говорилось об этом в день, когда эти страны подали заявки на членство в НАТО.

Почему Турция выступает против присоединения

В Североатлантическом Альянсе были уверены, что Швеция и Финляндия смогут присоединиться к ним в очень короткие сроки и без осложнений. Однако впоследствии оказалось, что избежать споров все же не удалось.

Ведь у этих государств далеко не самые лучшие отношения с Турцией, на которую они даже налагали определенные санкции. Поэтому президент страны Реджеп Эрдоган об этом напомнил, когда выдвинул ряд требований относительно вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Проблема заключается в поддержке курдов

Наибольшей проблемой во взаимоотношениях является то, что страны-кандидаты на вступление поддерживают Рабочую партию Курдистана. А вот в Турции вообще считают это объединение террористической организацией. Курды ведь борются за создание своей автономии. По их мнению, она частично должна получить часть турецкой территории.

Курды впервые подняли оружие против Турции еще в 1984 году. Тогда конфликт в большинстве случаев продолжался на юго-востоке Турции. В этом жестком столкновении в общей сложности погибли более 40 тысяч человек.

Какие санкции они налагали на Турцию

Турция в 2019 году совершила вторжение на территорию Сирии. Там, в частности, объектами атак являлись представители сирийского отделения Рабочей партии Курдистана. Тогда Швеция, Финляндия и несколько других членов Евросоюза приняли наложение ограничений на страну, которая считалась виновной в агрессии.

Даже до принятия этих ограничений торговля оружием между Турцией, Швецией и Финляндией не была слишком развита. Однако этого дипломатического жеста хватило, чтобы теперь в Анкаре заявили, что такие ограничения "противоречат духу Альянса".

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