Такое мнение озвучил в интервью посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его словам, вопрос вступления Украины в НАТО не закрыт окончательно.

Важно Россия пугает Финляндию "сюпризом", который готовит в ответ на вступление в НАТО

Он подчеркнул, что цель вступления в НАТО останется, ведь большинство украинцев этого хотят. Мельник также подчеркнул, что Украина хотела бы быстро вступить в НАТО, как Швеция и Финляндия.

"Надо бы только чисто политическое решение, чтобы быстро интегрировать Украину в Альянс. Я считаю, что у Украины сегодня гораздо больше шансов на членство в НАТО, чем до войны", – отметил посол.

Это могло бы сдерживать Путина с его красной кнопкой

Мельник убежден, что членство Украины в Альянсе оказало бы положительное влияние.

Если бы Украина была в альянсе, риск ядерной войны снизился бы. Тогда бы Путин знал: если Украина подвергнется нападению с применением ядерного оружия, ему пришлось бы считаться с ответным ядерным ударом. Это остановило бы его,

– добавил он.

Ранее временно поверенная в делах США Кристина Квин допустила, что Украина могла бы вступить в НАТО без плана действий по членству.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО пойдет на пользу Украине

Вступление Финляндии и Швеции во многом подыгрывает Украине. Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" и глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в интервью "Радио НВ". По его словам:

Во-первых, это рассеет силы России, которые должны быть усилены у границы, имею в виду у новой границы с НАТО, Финляндии и Швеции, это войска, которые не будут использоваться против Украины.

Во-вторых, это политический проигрыш Путина, требовавший еще 3 месяца назад от НАТО отойти на границы 1997 года, а сегодня имеет плюс 1200 километров, и это тоже играет в нашу пользу, потому что внутри российских элит начались вопросы, а из-за чего же мы все же страдаем из-за санкций и, где тот гениальный замысел о перераспределении мирового порядка.