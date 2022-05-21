Про це йдеться у заяві Білого дому. Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку України.

Увага Зеленський подякував Сенату за виділення 40 мільярдів для України

Президент підписав "закон про додаткові асигнування в Україні, 2022", який передбачає додаткові надзвичайні асигнування на 2022 фінансовий рік федеральним агентствам для реагування на ситуацію в Україні та надання їй допомоги,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сенат схвалив законопроєкт про 40 мільярдів доларів для України у той час, як Байден відправився в турне країнами Азії – зокрема, в Південну Корею і Японію.

Однак відкладати надання Україні військової допомоги немає можливості, тому, щоб не чекати повернення Байдена до Вашингтона, він підписав законопроєкт ще в ході візиту до Південної Кореї.

Важливо! Пакет допомоги передбачає майже 20 мільярдів доларів на озброєння – це на 3 мільярди більше, ніж спочатку попросив Білий дім, у тому числі 6 мільярдів прямої безпекової допомоги та 9 мільярдів на поповнення складів зброї, яку надсилає Пентагон.

Коротко про схвалення законопроєкту

19 травня Сенат Конгресу США схвалив виділення Україні допомоги у розмірі 40 мільярдів доларів.

Попередньо, 11 травня законопроєкт був схвалений Палатою Представників Конгресу.

Зауважимо, що допомогу схвалили з тижневою затримкою. Річ у тім, що проєкт блокував сенатор Ренд Пол – республіканець від Кентуккі. Зауважимо, що цей політик й раніше втрапляв у скандали. Зокрема він мав зв'язки з Росією та блокував ухвалення санкцій США проти будівництва "Північного потоку-2".

Після схвалення закону Сенатом, Володимир Зеленський подякував американському народу та зазначив, що це вагомий внесок США у відновлення миру й безпеки в Україні, Європі та світі загалом.

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