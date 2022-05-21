Про це йдеться у заяві Білого дому. Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку України.
Увага Зеленський подякував Сенату за виділення 40 мільярдів для України
Президент підписав "закон про додаткові асигнування в Україні, 2022", який передбачає додаткові надзвичайні асигнування на 2022 фінансовий рік федеральним агентствам для реагування на ситуацію в Україні та надання їй допомоги,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Сенат схвалив законопроєкт про 40 мільярдів доларів для України у той час, як Байден відправився в турне країнами Азії – зокрема, в Південну Корею і Японію.
Однак відкладати надання Україні військової допомоги немає можливості, тому, щоб не чекати повернення Байдена до Вашингтона, він підписав законопроєкт ще в ході візиту до Південної Кореї.
Коротко про схвалення законопроєкту
- 19 травня Сенат Конгресу США схвалив виділення Україні допомоги у розмірі 40 мільярдів доларів.
- Попередньо, 11 травня законопроєкт був схвалений Палатою Представників Конгресу.
- Зауважимо, що допомогу схвалили з тижневою затримкою. Річ у тім, що проєкт блокував сенатор Ренд Пол – республіканець від Кентуккі. Зауважимо, що цей політик й раніше втрапляв у скандали. Зокрема він мав зв'язки з Росією та блокував ухвалення санкцій США проти будівництва "Північного потоку-2".
- Після схвалення закону Сенатом, Володимир Зеленський подякував американському народу та зазначив, що це вагомий внесок США у відновлення миру й безпеки в Україні, Європі та світі загалом.