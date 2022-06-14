Якби першочергова партія РСЗВ містила хоча б 24 штук, така кількість могла б уже починати змінювати ситуацію на Сході. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
Важливо Основний перелік є менш публічним, – військовий експерт пояснив список зброї для перемоги
Попри це, він зазначив, що потрібно адекватно й обʼєктивно оцінювати процеси постачання зброї.
Цей процес іде в будь-якому випадку. Я думаю, що ця пауза, яку ми зараз бачимо щодо постачання зброї, цей вакуум, який на певний час утворився, – він неодмінно зрушить з місця,
– зазначив Олександр Мусієнко.
На його думку, можуть бути зміни після чергового раунду обговорень в рамках формату "Рамштайн-3".
"Обовʼязково, я думаю, ми почуємо про новий пакет, і не тільки від США", – додав Мусієнко.
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Що відомо про зустріч "Рамштайн"
- Відомо, що перша зустріч на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася 26 квітня 2022 року. Там зібралися міністри оборони 40 країн світу, аби обговорити підтримку України у війні з Росією.
- Перші результати зустрічі коментував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зауважив, що від союзників України вже лунають позитивні сигнали єдності.
- Онлайн-зустріч "Рамштайн-2" відбулася 23 травня. До неї доєдналися представники ще 4 країн світу. Там обговорювали ситуацію на фронті в Україні, вже надану військову допомогу, а також актуальні оборонні потреби нашої держави.
- Третя зустріч Контактної групи з питань оборони України або ж "Рамштайн-3" відбудеться у Брюсселі вже 15 червня. Міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що після неї наша держава отримає важке озброєння.
- Крім того, перед "Рамштайн-3" Олексій Резніков, Валерій Залужний та пані посол США Бріджит Брінк обговорили підготовку до зустрічі. Вони зазначили способи підтримки темпів постачання необхідної зброї в Україну.
- Ситуацію на фронті можуть змінити 1000 гаубиць калібру 155 міліметрів, 300 реактивних систем залпового вогню, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки, 1000 дронів.
- Тим часом Олексій Арестович переконаний, що краще вже отримати важке озброєння, ніж кандидатство в ЄС. Радник глави ОП пояснив, що зброя може допомогти швидше завершити війну.