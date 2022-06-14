Об этом стало известно 14 июня. Соответствующее заявление сделал заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

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ВСУ сами будут выбирать, куда бить РСЗО

Представитель Пентагона акцентировал на том, что при использовании американских РСЗО не нужно тратить много весь боекомплект. Ведь нас снабжают боеприпасами большой мощности и с очень большой точностью. Применение таких систем позволит нанести ущерб, соответствующий ударам самолетов.

То есть можно сделать многое за счет небольшого числа. Не нужно много таких боеприпасов, чтобы добиться существенного влияния. И мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям,

– сказал Кол.

По его словам, нашим воинам будут помогать поражать цели, которые ВСУ будут выбирать сами. Однако также чиновник акцентировал, что США не будут предоставлять координаты и другие данные об объектах на территории России, куда могли бы долететь ракеты.

Транш систем HIMARS уже начался

Замглавы Минобороны наших партнеров напомнил, что США объявили в конце мая о выделении Украине первых четырех комплексов РСЗО. Речь идет о машинах смонтированных на колесном шасси HIMARS – High Mobility Artillery Rocket Systems.

"Мы предоставили начальный транш систем HIMARS, украинцы завершают подготовку на них прямо сейчас. Ожидаем, что эти системы скоро окажутся в бою", – подчеркнул Колин Кол. Он отметил, что поставки этой боевой техники будут продолжаться. Ведь сейчас только начало поставок.

Лэнд-лиз только начинается для Украины

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко 14 рассказал, насколько весомой будет поддержка США для Украины. Эксперт в эфире 24 канал отметил, что ленд-лиз сейчас только на стадии предварительных процедур.

Он отметил, что несколько единиц новых РСЗО пока не смогут переломить ситуацию на фронте. Однако если их будет уже 24 единицы, то они могут начать существенно менять ситуацию.

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