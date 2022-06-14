Про це стало відомо 14 червня. Відповідну заяву зробив заступник міністра оборони США з політичних справ Колін Кол.

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ЗСУ самі обиратимуть, куди бити РСЗВ

Представник Пентагону акцентував на тому, що при використанні американських РСЗВ не потрібно витрачали багато весь боєкомплект. Адже нам постачають боєприпаси великої потужності й із дуже великою точністю. Застосування таких систем дозволить завдати шкоди, яка співвідносна з ударами літаків.

Тобто можна зробити багато за рахунок невеликого числа. Не потрібно багато таких боєприпасів, щоб досягти суттєвого впливу. І ми надамо українцям те, що їм необхідно, для завдання ударів по цілях,

– сказав Кол.

За його словами, нашим воїнам допомагатимуть вразити цілі, які ЗСУ обиратимуть самі. Проте також посадовець акцентував, що США не надаватимуть координати й інші дані про об'єкти на території Росії, куди б могли долетіти ракети.

Транш систем HIMARS вже почався

Заступник голови Міноборони наших партнерів нагадав, що США оголосили наприкінці травня про виділення Україні перших чотирьох комплексів РСЗВ. Мовиться про машини змонтовані на колісному шасі HIMARS – High Mobility Artillery Rocket Systems.

"Ми надали початковий транш систем HIMARS, українці завершують підготовку на них прямо зараз. Ми очікуємо, що ці системи незабаром опиняться в бою, Ми віддані прйодовженню поставок цієї бойової техніки. І знаю, що союзники та партнери США - теж