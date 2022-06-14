Соответствующее заявление Ллойд Остин сделал во время своего визита в Таиланд. Об этом министр заявил 13 июня – на 110-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Резников, Залужный и госпожа посол США Бринк обсудили подготовку к "Рамштайну-3"

Министр обороны США пообещал оружие Украине

Ллойд Остин ответил на вопрос журналиста относительно того, до сих пор целью союзников является победа Украины в войне и ослабление России. Также он напомнил заявление советника главы ОП Михаила Подоляка, который заявил, что Украине нужно 1000 гаубиц и 300 реактивных систем залпового огня и назвал перечень другого нужного оружия.

США готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха… У нас также есть партнеры со всего мира, которые готовы реально помочь Украине,

– заверил Остин.

Вспомнил также, что Штаты предоставили значительное количество гаубиц и большое количество боеприпасов наряду со многими другими вещами. Добавил, что оружие Украине предоставили и другие страны.

Кратко об оружии для Украины

13 июня советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, какое оружие нужно Украине для того, чтобы мы смогли закончить войну и выбросить Россию из нашей земли. В частности, Подоляк напомнил, что нам нужен паритет тяжелого оружия.

Ситуацию на фронте могут сменить 1000 гаубиц калибра 155 миллиметров, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники, 1000 дронов.

Следует вспомнить, что 15 июня должен пройти "Рамштайн-3". То есть, третья встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Комментируя предстоящую встречу, Алексей Резников заявил, что надеется, что по итогам встречи наше государство получит тяжелое вооружение .

Кроме того, перед "Рамштайн-3" Алексей Резников, Валерий Залужный и госпожа посол США Бриджит Бринк обсудили подготовку к встрече. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что говорили о способах поддержания темпов снабжения необходимого оружия в Украину. Добавил, что стороны уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

Смотрите также – в Пентагоне анонсировали "Рамштайн-3" и новое оружие для Украины: видео