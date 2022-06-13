Украина и США обсудили темпы поставки оружия

Кроме подготовки к третьей встрече в формате "Рамштайн", министр обороны Алексей Резников сообщил, что вместе с Залужным и Бринк подняли вопросы темпов поставки оружия в Украину.

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Вместе с главнокомандующим украинской армии Валерием Залужным состоялась продуктивная встреча с госпожой послом США в Киеве. Мы обсудили подготовку к следующей встрече в формате "Рамштайн" и способы поддержки темпов поставок необходимого оружия в Украину. Уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве,

– написал Алексей Резников.

Бриджит Бринк в твиттере отметила, что вместе со своей командой "мы полностью сосредоточены на том, чтобы Украина получила возможности, необходимые для своей обороны".

Посол США сообщила, что обсудила с Залужным и Резниковым, как продолжать укреплять Украину на поле боя.

Что известно о переговорах в формате "Рамштайн"

Формат переговоров "Рамштайн" – это встреча министров обороны разных стран мира, которая впервые состоялась 26 апреля. Контактную группу создали представители 40 стран.

Формат получил такое название, поскольку первая встреча прошла на авиабазе Рамштайн в Германии. После первой встречи было решено предоставить Украине оборудование на общую сумму более 5 миллиардов долларов.

Вторая встреча состоялась 23 мая в формате онлайн и к ней присоединились представители еще четырех стран мира. В ходе "Рамштайн-2" обсуждали ситуацию на фронте в Украине, оказанную военную помощь и другие актуальные оборонные нужды нашего государства.

После второй встречи Контактной группы в середине мая 20 стран объявили о новых пакетах помощи по безопасности для Украины, включая передачу критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов.

Недавно глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал третью встречу Контактной группы. Она состоится 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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