Такое мнение в эфире 24 каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он считает, что эти встречи превращаются в рутину и направлены на преодоление каких-либо бюрократических препятствий, возникающих после поставки определенного вооружения.
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По мнению Коваленко, достаточно спорно то, что встречи Контактной группы начались на авиабазе Рамштайн, расположенной в Германии. Ведь именно эта страна демонстрирует полную апатию по поставке оружия Украине.
"Они блокируют поставки танков Леопард А4 из Испании в Украину, они блокируют поставки BMP-1A1 из Греции в Украину. Они блокируют все, что можно блокировать", – подчеркнул эксперт.
Именно поэтому обозреватель предполагает, что на третьей встрече будут меньше говорить об оружии. В то же время министры обороны, вероятно, затронут тему ответственности партнеров, которые дали много обещаний Украине, однако выполнять их не спешат. Конечно, в первую очередь речь идет именно о Германии.
Я считаю, что будут и политические аспекты, и они будут выяснять – что же в Берлине, в Бундестаге идет не так,
– подытожил Александр Коваленко.
Александр Коваленко прокомментировал предстоящую встречу "Рамштайн-3": смотрите видео
Предыдущие встречи "Рамштайн": главное
- Впервые встреча министров обороны разных стран мира по поддержке Украины на базе Рамштайна в Германии состоялась 26 апреля. Контактную группу создали представители 40 стран.
- Там было решено предоставить Украине оборудование на общую сумму более 5 миллиардов долларов, чтобы поддержать его самооборону.
- Онлайн-встреча "Рамштайн-2" состоялась 23 мая. К ней присоединились представители еще 4 стран мира. Там обсуждали ситуацию на фронте в Украине, уже оказанную военную помощь, а также актуальные оборонные нужды нашего государства.
- Недавно глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал третью встречу Контактной группы. Она состоится 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.