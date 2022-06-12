Уполномоченный Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к правительству, осудив нежелание поскорее предоставить Украине вооружение, которое уже давно обещали.

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По словам Андрея Мельника, Германия сознательно затягивает поставки боевых машин пехоты Marder, которые уже были модернизированы. БМП могут быть отправлены в Украину немедленно, однако Германия искусственно пытается затянуть процесс передачи.

Уважаемое правительство. Почему вы отказываете украинской армии в боевых машинах пехоты Marder, которые могут быть немедленно поставлены компанией Rheinmetall, в то время как Украина на ваших глазах истекает кровью на Донбассе? 109 дней истребительной войны России. Почему?

– написал посол Украины на своей странице в твиттере.

Ранее правительство Германии неоднократно обещало поставки оружия в Украину, однако впоследствии заявило, что графики передачи не известны.

Marder были готовы отправить

По словам Армина Паппергера, генерального директора компании Rheinmetall, производящей эти машины, несколько боевых машин пехоты Marder, снявших с вооружения Германии, уже модернизировали и готовы отправить в Украину. Он отметил, что предприятие в процессе ремонта 100 бронетранспортеров Marder, а первые машины уже полностью готовы. То есть, компания не прочь предавать Украине модернизированные единицы техники.

Паппергер объяснил, что когда и куда они уедут, будет решать федеральное правительство. Уже есть фото пяти модернизированных Marder, стоимость каждой составляет от 850 тысяч евро до 1 миллиона в зависимости от комплектации. Также на складе Rheinmetall для модернизации находятся 88 танков Leopard 1 и других танков Leopard 2.

По оценке Паппергера, Marder все еще является мощной боевой машиной и используется немецкими вооруженными силами, например, в Литве. Для Marder, которые усовершенствуют для Украины, внимание сосредоточено на безопасности бойцов – они должны полагаться на транспортное средство, особенно в критических ситуациях.

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