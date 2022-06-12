Уповноважений Посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду, засудивши небажання швидше надати Україні озброєння, яке вже давно обіцяли.

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За словами Андрія Мельника, Німеччина свідомо затягує поставки бойових машин піхоти Marder, які вже були модернізовані. БМП можуть буути відправлені до України негайно, проте Німеччина штучно намагається затягнути процес передачі.

Шановний уряд. Чому ви відмовляєте українській армії в бойових машинах піхоти Marder, які можуть бути негайно поставлені компанією Rheinmetall в той час, як Україна на ваших очах стікає кров'ю на Донбасі? 109 днів винищувальної війни Росії. Чому?

– написав посол України на своїй сторінці в твітері.

Раніше уряд Німеччини неодноразово обіцяв поставки зброї до України, проте згодом заявив, що графіки передачі не відомі.

Marder були готові відправити

За словами Арміна Паппергера, генерального директора компанії Rheinmetall, яка виробляє ці машини, кілька бойових машин піхоти Marder, які зняли з озброєння Німеччини, вже модернізували і готові відправити в Україну. Він зазначив, що підприємство в процесі ремонту 100 бронетранспортерів Marder, а перші машини вже повністю готові. Тобто, компанія не проти передавати Україні модернізовані одиниці техніки.

Паппергер пояснив, що коли та куди вони поїдуть, вирішуватиме федеральний уряд. Вже є фото п'яти модернізованих Marder, вартість кожної становить від 850 тисяч євро до 1 мільйона євро залежно від комплектації. Також на складі Rheinmetall для модернізації перебуває 88 танків Leopard 1 та інших танків Leopard 2.

За оцінкою Паппергера, Marder все ще є потужною бойовою машиною і також використовується німецькими збройними силами, наприклад, у Литві. Для Marder, які вдосконалюють для України, увага зосереджена на безпеці бійців – вони мають покладатися на транспортний засіб, особливо в критичних ситуаціях.

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