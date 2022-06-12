Головні події 109 дня протистояння 24 канал зібрав в один матеріал. Дізнайтесь про найважливіше – нижче.

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05:37 Сергій Гайдай також розповів про моторошні втрати на Луганщині. Зі слів глави ОВА, людей вимушені були ховати по під'їздах. Це пов'язано з постійними обстрілами, наслідки яких вражають.

05:04 У самісінькому центрі Харкова чоловікам призовного віку почали вручати повістки. Водночас військові зауважили, що причин для хвилювання немає. Мовляв, силоміць на фронт нікого не відправлятимуть.

04:32 Мер Енергодара Дмитро Орлов розповів, що на Запоріжжі готуються провокації на "день Росії". Їх, зі слів очільника міської ради, організують спецслужби країни-агресорки.

03:31 Олексій Арестович розповів про ситуацію на Харківщині. Зі слів радника глави Офісу Президента, бої зараз тривають у районі Козачої Лопані, а також Тернової.

02:53 В ОК "Південь" також повідомили про те, що Росія збільшила свій флот у Чорному морі. До вже наявних суден додались 2 десантні кораблі. Тож тепер в акваторії перебувають 4 такі судна. Крім того, у ворога зберігається на воді 40 крилатих ракет.

02:48 Сергій Гайдай розповів, що йому телефонують росіяни та вимагають здати Луганську область. На це глава ОВА відповідає лаконічно та шле усіх у напрямку крейсера "Москва".

01:18 В ОК "Південь" поділились актуальною інформацією. Упродовж минулої доби нашим військовим вдалось завдати чимало шкоди ворогові. Зокрема він втратив:

13 службовців;

5 військових автомобілів;

3 польових склади боєприпасів на Херсонщині;

танк.

00:18 Вдруге за вечір у багатьох областях України лунали повітряні тривоги. Нагадуємо, що ні в якому разі не можна ігнорувати сирену, адже це може врятувати вам життя.