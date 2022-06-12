24 канал собрал для вас всю информацию, связанную с ракетным ударом по Чорткову. Рассказываем все, что известно о вражеской атаке по городу.

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Взрывы в Чорткове раздались во время воздушной тревоги

Поздним вечером 11 июня в Чорткове раздались несколько взрывов . Об этом сообщили сами жители Тернопольщины. Отметим, что это произошло во время объявления воздушной тревоги в регионе.

Внимание! Риск ракетных ударов все еще сохраняется. Поэтому призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью. Как только раздается воздушная тревога – отправляйтесь немедленно к укрытию. Это может уберечь вам жизнь.

В 22:04 информацию о взрывах подтвердил глава ОВА Владимир Труш . Он добавил, что в Чортковском районе уже работают специалисты. В то же время глава администрации не обмолвился ни одним словом о ракетной атаке.

Немного больше сведений предоставил мэр Тернополя Сергей Надал. Он хоть и не подтвердил информацию о ракетном ударе, но заметил, что вражеские снаряды могли выпустить из моря. Сам мэр Черткова Владимир Шматько попросил горожан не покидать убежищ во время тревоги.

В домах выбило окна, а в городе отключили газ

Впоследствии журналисты 24 канала имели возможность связаться с жителями Чорткова. Они рассказали, что в некоторых районах города была очень сильная ударная волна. В результате этого в некоторых домах буквально выбило окна. Об этом свидетельствуют также видео, опубликованные вскоре и в сообществах.

Через час, в 23:01, появилась дополнительная информация от главы ОВА. Он призвал доверять только официальным источникам. Глава добавил, что на месте событий сейчас работают специалисты, так что пока много сведений предоставить не могут.

Заметим, что по состоянию на 23:00 информации о пострадавших в результате вражеской атаки не было.

Еще через четверть часа Владимир Труш сообщил об отключении поставок газа в Чортков. Он отметил, что его возобновят, когда удастся ликвидировать последствия взрыва в городе.

Что касается последствий удара, то известно о частичном разрушении военного объекта, а также 4 домах в Чорткове. Об этом рассказал глава ОВА Владимир Труш. В общей сложности по городу россияне из акватории Черного моря выпустили 4 ракеты.

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В результате вражеской атаки пострадало несколько десятков человек

С утра 12 июня Владимир Труш поделился дополнительной информацией. Она касалась пострадавших в результате ракетного удара. Как заметил он, обошлось без жертв. Но кое-кого пришлось доставить в больницу, в частности – детей.

Позже во время брифинга он отметил, что от вражеского удара пострадали 22 человека . Среди них – 7 женщин и 12-летняя девочка. К счастью, обошлось без тяжелораненых. А на самое место происшествия оперативно прибыли 10 карет скорой помощи.

Брифинг по ракетному удару по Чорткову: смотрите видео

Поставки газа в Чорткове возобновят к вечеру 12 июня

Об этом глава ОВА сообщил во время брифинга. Он также отметил, что на отключения газа в городе ушли вынужденно. Это сделали потому, что одна из ракет врага попала в газопровод . В результате возникла утечка газа и возгорания.

Руководитель управления ГСЧС Виктор Маслей отметил, что пожарным ночью удалось ликвидировать пожар. Также он добавил, что ночью спасатели занимались поиском людей. В частности, из-под завалов извлекли двоих детей. Операцию прекратили только в тот момент, когда убедились, что нашли всех, кто мог находиться под завалами.

Оружия на атакуемом оккупантами объекте не было

Глава полиции в Тернопольской области Александр Богомол прокомментировал ракетный удар. Он подчеркнул, что на объекте, в который попали кафиры, не было ни одного оружия .

Поэтому правоохранители убеждены, что это был удар по уничтожению гражданского населения. А главная цель врага, убежден Богомол, деморализовать как личный состав, так и население.

В то же время Владимир Труш опроверг фейк о якобы массовом выезде из Черткова жителей. Он подчеркнул, что с представителями ОВА посещал разные объекты в Чорткове. И город никто не начал покидать после вражеских ударов.

Напоминаем, что если вы стали свидетелем ракетного удара или его последствий – не фотографируйте и не проводите видеосъемку. Если же вам захотелось это сделать, то ни в коем случае не выкладывайте увиденное в сети. Не сотрудничайте с оккупантом, помогая ему корректировать удары!

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