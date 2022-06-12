24 канал зібрав для вас усю інформацію, пов'язану з ракетним ударом по Чорткову. Розповідаємо все, що наразі відомо про ворожу атаку по місту.

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Вибухи у Чорткові пролунали під час повітряної тривоги

Пізно ввечері 11 червня у Чорткові пролунали кілька вибухів. Про це повідомили самі мешканці Тернопільщини. Зазначимо, що сталось це під час оголошення повітряної тривоги у регіоні.

Увага! Ризик ракетних ударів усе ще зберігається. Тож закликаємо вас не нехтувати власною безпекою. Щойно лунає повітряна тривога – вирушайте негайно до укриття. Це може вберегти вам життя.

О 22:04 інформацію про вибухи підтвердив глава ОВА Володимир Труш. Він додав, що в Чортківському районі вже працюють спеціалісти. Водночас очільник адміністрації не обмовився жодним словом про ракетну атаку.

Трішки більше відомостей надав мер Тернополя Сергій Надал. Він хоч і не підтвердив інформацію про ракетний удар, але зауважив, що ворожі снаряди могли випустити з моря. Сам мер Чорткова Володимир Шматько попрохав містян не покидати сховищ під час тривоги.

У будинках повибивало вікна, а в місті відключили газ

Згодом журналісти 24 каналу мали можливість зв'язатись з мешканцями Чорткова. Вони розповіли, що у деяких районах міста була надзвичайно сильна ударна хвиля. Внаслідок цього в деяких будинках буквально повибивало вікна. Про це свідчать також відео, які невдовзі опублікували і спільнотах.

Через годину, об 23:01 з'явилась додаткова інформація від глави ОВА. Він закликав довіряти лише офіційним джерелам. Очільник додав, що на місці подій наразі працюють фахівці, тож поки багато відомостей надати не можуть.

Зауважимо, що станом на 23:00 інформації про постраждалих внаслідок ворожої атаки не було.

Ще через чверть години Володимир Труш повідомив про відключення постачання газу до Чорткова. Він зазначив, що його відновлять тоді, коли вдасться ліквідувати наслідки вибуху у місті.

Що стосується наслідків удару, то відомо про часткове руйнування військового об'єкту, а також 4 будинків у Чорткові. Про це розповів глава ОВА Володимир Труш. Загалом по місту росіяни з акваторії Чорного моря випустили 4 ракети.

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Внаслідок ворожої атаки постраждало кількадесят людей

Зранку 12 червня Володимир Труш поділився додатковою інформацією. Вона стосувалась постраждалих внаслідок ракетного удару. Як зауважив він, минулось без жертв. Але декого таки довелось доправити до лікарні, зокрема – дітей.

Пізніше під час брифінгу він зауважив, що від ворожого удару постраждало 22 людей. Серед них – 7 жінок і 12-річна дівчинка. На щастя, минулось без важкопоранених. А на саме місце події оперативно прибули 10 карет швидкої допомоги.

Брифінг щодо ракетного удару по Чорткову: дивіться відео

Постачання газу у Чорткові відновлять до вечора 12 червня

Про це глава ОВА повідомив під час брифінгу. Він також зауважив, що на відімкнення газу у місті пішли вимушено. Це зробили тому, що одна з ракет ворога влучила у газопровід. Внаслідок цього виникнув витік газу і займання.

Керівник управління ДСНС Віктор Маслей зауважив, що вогнеборцям уночі вдалось ліквідувати пожежу. Також він додав, що упродовж ночі рятувальники займались пошуком людей. Зокрема, з-під завалів дістали двох дітей. Операцію припинили лише у той момент, коли пересвідчились, що знайшли усіх, хто міг перебувати під завалами.

Зброї на атакованому окупантами об'єкті не було

Голова поліції у Тернопільській області Олександр Богомол прокоментував ракетний удар. Він підкреслив, що на об'єкті, в який влучили окупанти, не було жодної зброї.

Тож правоохоронці переконані, що це був удар для знищення цивільного населення. А головна мета ворога, переконаний Богомол, деморалізувати як особовий склад, так і населення.

Водночас Володимир Труш спростував фейк про буцімто масовий виїзд з Чорткова мешканців. Він підкреслив, що з представниками ОВА відвідував різні об'єкти у Чорткові. І місто ніхто не почав покидати після ворожих ударів.

Нагадуємо, що якщо ви таки стали свідком ракетного удару або його наслідків – не фотографуйте та не проводьте відеозйомку. Якщо ж вам таки закортіло це зробити, то ні в якому разі не викладайте побачене у мережі. Не співпрацюйте з окупантом, допомагаючи йому коригувати удари!

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