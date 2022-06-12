В оперативному командуванні "Південь" закликали українців реагувати на сигнали повітряної тривоги. Адже ворожі обстріли поки не припиняються.
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У Чорному морі стало більше російських кораблів
Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі 11 червня збільшилось на 2 великі десантні кораблі. Загалом там наразі перебувають 4 такі судна. Також окупанти мають близько 40 крилатих ракет. Тож загроза ворожих обстрілів та висадки десанту зберігаються.
Окрім цього, в одному із сіл Одеського району під час купання в морі на очах у дружини, сина та товариша загинув 50-річний чоловік. Він підірвався на невідомому предметі.
Цей випадок, на жаль, є красномовним підтвердженням небезпеки купання та іншого способу використання прибережних вод,
– додали в ОК "Південь".
Захисники наголосили, що не варто забувати про те, що сили оборони також вжили заходів протидії. Тому наразі південні узбережжя – це не зони відпочинку, а лінія захисту від ворога. Тож слід пам'ятати, що перебувати там небезпечно.
Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":
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Наближатися до Дністровського лиману та Дністра – заборонено
В ОК "Південь" нагадали, що в межах забезпечення оборони, громадської безпеки та порядку на річках Дністер та Турунчук, а також в українській частині Кучурганського водосховища заборонили:
- вихід з об'єктів базування та від берега,
- використання й пересування маломірних плавзасобів в Дністровському лимані й на вході в нього
Також суворо заборонено наближатися на відстань до 100 метрів та проходити під мостами через Дністровський лиман та річку Дністер.
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