Результат ракетного удару з "Байрактара" по катеру "Серна"

Російські військові бояться "Байрактарів", як смерті. І це не дивно, адже безпілотник блискуче знищує ворожу техніку та катери.

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У соціальних мережах опублікували результат ракетного удару з "Байрактара" по десантному катеру ворога типу 11770 "Серна".

Цей російський катер Збройні Сили України потопили біля острова Зміїний. Удар з "Байрактара" призвів до великої пробоїни на катерні "Серна". Більш промовисто про потужність ракетних ударів з "Байрактара" скаже тільки фото.



Пробоїна на катері "Серна" / Фото "Оперативний ЗСУ"

Коли ЗСУ вдарили по катеру "Серна"

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук та оперативне командування "Південь" 7 травня повідомили, що в акваторії Чорного моря ЗСУ знищили ворожий катер типу "Серна".

Це швидкохідний десантний катер, який призначений для висадки на непідготовлене узбережжя колісної та гусеничної військової техніки, а також десантний підрозділ до 92 осіб.

Українські військові завдали удар по катеру відразу після того, як на борт судна завантажився особовий склад. Сергій Братчук також опублікував ефектне відео знищення катера окупантів.

12 травня супутники Maxar Technology зафіксували потоплене російське судно біля острова Зміїний. Ним виявився десантний катер типу "Серна".

В ОК "Південь" 16 травня інформували, що російські окупанти продовжують підйомно-рятувальні роботи на місці знищення десантного катера "Серна" біля Зміїного. У Генштабі ЗСУ 17 травня також повідомляли, що росіяни продовжують здійснювати підйомно-рятувальні роботи біля Зміїного.

До уваги. За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 10 червня, Росія у війни проти України втратила вже 13 одиниць кораблів і катерів. Чи не найбільшим здобутком України став удар по крейсеру "Москва", який вдалося потопити у Чорному морі.

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