Станом на ранок 10 червня на війні проти України загинули вже 31 900 російських військових. Крім того, ворожа армія втратила величезну кількість техніки.

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Втрати ворога станом на 10 червня