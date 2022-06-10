Станом на ранок 10 червня на війні проти України загинули вже 31 900 російських військових. Крім того, ворожа армія втратила величезну кількість техніки.
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Втрати ворога станом на 10 червня
- танків – 1409 одиниць,
- бойових броньованих машин – 3450 одиниць,
- артилерійських систем – 712 одиниць,
- РСЗВ – 222 одиниці,
- засобів ППО – 97 одиниць,
- літаків – 212 одиниць,
- гелікоптерів – 178 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 одиниці,
- крилатих ракет – 125 одиниць,
- кораблів /катерів – 13 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 одиниць,
- спеціальної техніки – 54 одиниці.