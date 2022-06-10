Станом на ранок 10 червня на війні проти України загинули вже 31 900 російських військових. Крім того, ворожа армія втратила величезну кількість техніки.

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Втрати ворога станом на 10 червня

  • танків – 1409 одиниць,
  • бойових броньованих машин – 3450 одиниць,
  • артилерійських систем – 712 одиниць,
  • РСЗВ – 222 одиниці,
  • засобів ППО – 97 одиниць,
  • літаків – 212 одиниць,
  • гелікоптерів – 178 одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 одиниці,
  • крилатих ракет – 125 одиниць,
  • кораблів /катерів – 13 одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 одиниць,
  • спеціальної техніки – 54 одиниці.