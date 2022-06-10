По состоянию на утро 10 июня на войне против Украины погибло уже 31 900 российских военных. Кроме того, вражеская армия потеряла огромное количество техники.
Обратите внимание Россияне не имеют успеха в Северодонецке, наступление возле Воздвиженки: основное за 107 день войны
Потери врага по состоянию на 10 июня
- танков – 1409 единиц,
- боевых бронированных машин – 3450 единиц,
- артиллерийских систем – 712 единиц,
- РСЗО – 222 единицы,
- средств ПВО – 97 единиц,
- самолетов – 212 единиц,
- вертолетов – 178 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 единицы,
- крылатых ракет – 125 единиц,
- кораблей /катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2438 единиц,
- специальной техники – 54 единицы.