По состоянию на утро 10 июня на войне против Украины погибло уже 31 900 российских военных. Кроме того, вражеская армия потеряла огромное количество техники.

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Потери врага по состоянию на 10 июня

  • танков – 1409 единиц,
  • боевых бронированных машин – 3450 единиц,
  • артиллерийских систем – 712 единиц,
  • РСЗО – 222 единицы,
  • средств ПВО – 97 единиц,
  • самолетов – 212 единиц,
  • вертолетов – 178 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 единицы,
  • крылатых ракет – 125 единиц,
  • кораблей /катеров – 13 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2438 единиц,
  • специальной техники – 54 единицы.