По состоянию на утро 10 июня на войне против Украины погибло уже 31 900 российских военных. Кроме того, вражеская армия потеряла огромное количество техники.

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Потери врага по состоянию на 10 июня