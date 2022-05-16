Як зазначили в Оперативному командуванні "Південь", разом з тим окупанти намагаються облаштувати позиції та організувати поставку техніки на острів.

Важливо Поки в росіян немає ППО в Чорному морі, вони не можуть підходити до Миколаєва й Одеси, – МВС

Як наші бійці знищили катер типу "Серна"

Зауважимо, що в акваторії Чорного моря біля острова Зміїний українські захисники продовжують блискавично знищувати російський флот. Так, за останніми даними, 7 травня сили оперативного командування "Південь" знищили російський катер типу "Серна".

Судно призначене для висадки на непідготовлене узбережжя колісної та гусеничної військової техніки, а також десантний підрозділ (до 92 осіб).

Операція відбулася завдяки безпілотним комплексам Bayraktar TB2. До того ж удар завдали відразу після того, як на борт судна завантажився особовий склад. Тож чекаємо оновлених даних щодо втрат ворога.

Зверніть увагу! Станом на 16 травня вороже корабельне угруповання у північно-західній частині Чорного моря складається з 2 кораблів-носіїв крилатих ракет та 6 великих десантних кораблів.

Яка обстановка на Півдні України

На Херсонщині та Миколаївщині рашисти продовжують укріплюватися на зайнятих рубежах, активні наступальні дії не ведуть.

рашисти продовжують укріплюватися на зайнятих рубежах, активні наступальні дії не ведуть. На Одещині фахівці підривної команди ВМС знешкодили 2 морські ворожі якірні міни, які штормовою погодою винесло впритул до узбережжя.

Тим часом наші ракетно-артилерійські підрозділи у взаємодії з авіацією протягом доби нанесли понад 100 ударів по позиціях противника. Внаслідок чого на Херсонщині феєрично презентовано чергову серію Чорнобаївки із знищенням складу боєприпасів, підтверджено втрату 75 рашистів та майже 20 одиниць техніки, зокрема:

4 буксирувальних та 2 самохідних гаубиці "Мста-С",

4 мінометних комплекси,

2 одиниці броньованої та 4 автомобільної техніки,

а ще 2 майстерні технічного обслуговування і 1 БПЛА.

Загроза ракетних ударів та імовірність висадки десанту залишаються актуальними, не нехтуйте заходами безпеки, дотримуйтесь встановлених обмежень щодо заборони відвідування замінованого узбережжя та прибережних вод, будьте пильними і свідомими,

– підкреслили в Оперативному командуванні "Південь".