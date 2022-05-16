Как отметили в Оперативном командовании "Юг", вместе с тем оккупанты пытаются обустроить позиции и организовать поставку техники на остров.

Важно Пока у россиян нет ПВО в Черном море, они не могут подходить к Николаеву и Одессе, – МВД

Как наши бойцы уничтожили катер типа "Серна"

Заметим, что в акватории Черного моря у острова Змеиный украинские защитники продолжают молниеносно уничтожать российский флот. Так, по последним данным, 7 мая силы оперативного командования "Юг" уничтожили российский катер типа "Серна".

Судно предназначено для высадки на неподготовленное побережье колесной и гусеничной военной техники, а также десантного подразделения (до 92 человек).

Операция прошла благодаря беспилотным комплексам Bayraktar TB2. К тому же удар был нанесен сразу после того, как на борт судна загрузился личный состав. Поэтому ждем обновленных данных по потере врага.

Обратите внимание! По состоянию на 16 мая вражеская корабельная группировка в северо-западной части Черного моря состоит из 2 кораблей-носителей крылатых ракет и 6 больших десантных кораблей.

Какая обстановка на Юге Украины

В Херсонской и Николаевской областях рашисты продолжают укрепляться на занятых границах, активные наступательные действия не ведут.

рашисты продолжают укрепляться на занятых границах, активные наступательные действия не ведут. В Одесской области специалисты подрывной команды ВМС обезвредили 2 морские вражеские якорные мины, которые штормовой погодой вынесло вплотную к побережью.

Между тем, наши ракетно-артиллерийские подразделения во взаимодействии с авиацией в течение суток нанесли более 100 ударов по позициям противника. В результате чего в Херсонской области феерически презентована очередная серия Чернобыевки с уничтожением состава боеприпасов, подтверждена потеря 75 рашистов и почти 20 единиц техники, в частности:

4 буксировочных и 2 самоходных гаубицы "Мста-С",

4 минометных комплекса,

2 единицы бронированной и 4 автомобильной техники,

а еще 2 мастерские технического обслуживания и 1 БПЛА.

Угроза ракетных ударов и вероятность высадки десанта остаются актуальными, не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте установленные ограничения по запрету посещения заминированного побережья и прибрежных вод, будьте бдительны и сознательны,

– подчеркнули в Оперативном командовании "Юг".