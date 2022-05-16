Про це в ефірі національного марафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, інформує 24 канал. Він зазначив, що на півдні України росіяни роблять спроби нових тактик наступу та атак.

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Утім, Денисенко наголосив, що поки якихось серйозних просувань в окупантів там немає і, направду, не планується. Крім того, додав, що ракетні обстріли, які останнім часом почастішали, спрямовані на деморалізацію мешканців Миколаївщини та Одещини.

Ключовий пункт

За словами радника, зараз головне те, що відбуватиметься довкола острова Зміїний. Він пояснив, що це точка, яка стала для росіян ключовою після збиття Збройними Силами України крейсера "Москва".

Тобто якщо загарбникам вдасться закріпитися на острові, а також встановити там протиповітряну оборону, то вони зможуть контролювати всю цю частину Чорного моря. Утім, якщо окупанти цього не зроблять, то жодних морських битв або виходів чорноморського флоту Росії за межі Севастополя – просто не буде.

Чому не можуть підійти до Одеси та Миколаєва

Поки у росіян немає ППО в Чорному морі, вони не можуть підходити до Миколаєва й Одеси. Водночас поки немає протиповітряної оборони говорити про серйозну загрозу для цих територій – не доводиться,

– заявив Денисенко.

Як зауважив радник, зараз росіяни перебувають у наших акваторіях, блокують українські порти, на відстані контролюють товарошляхи з України по Чорному морю. Однак говорити про те, що окупанти можуть завдати щось, окрім ракетних ударів, поки не можемо.

Російські кораблі в Чорному морі: останнє

В оперативному командуванні "Південь" 14 травня повідомили, що українські військові не дають просунутись російським окупантам на лінії зіткнення, яка проходить Херсонщиною та Миколаївщиною. Саме тому загарбники завдають ракетних ударів з Чорного моря.

За даними ЗМІ, 13 травня, стало відомо, що Росія вивела всі свої кораблі з Південної бухти в окупованому Севастополі. Зазначається, що причали, де зазвичай стоять підводні човни, зараз порожні.

Також повідомили, що всі робочі підводні човни чорноморського флоту Росії зараз перебувають у морі. Зокрема це – 6 підводних човнів проєкту "Варшав'янка".

Підводні човни такого типу, окрім мінно-торпедного озброєння, також несуть крилаті ракети "Калібр", що застосовуються, у різних модифікаціях, за морськими та наземними цілями. Кожен підводний човен озброєний 4 такими ракетами.

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