Про це 14 травня розповіли в оперативному командуванні "Південь". У відомстві зазначили, яку саме зброю та техніку використовують для ураження російських загарбників.

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Поточна оперативна обстановка на Півдні України

За даними ОК "Південь", Збройні Сили України за допомогою ракетно-артилерійських ударів у взаємодії з авіацією Повітряних сил знищили:

65 окупантів,

станцію радіоелектронної боротьби,

броньовану та автомобільну техніку ворогів.

Обстріли Миколаєва

Продовжуючи атаки системами залпового вогню по Миколаєву, противник гатив по приміській зоні та сільськогосподарським угіддям. На щастя, обійшлось без жертв.

Зверніть увагу. Приблизно о 10 ранку 14 травня у Миколаєві пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про те, що сталося це в одному з мікрорайонів міста, а у соціальних мережах з'являються фото та відео, на яких видно чорний стовбур диму у небі над містом.

Бої за Зміїний

На Зміїному, намагаючись забезпечити прикриття від можливого ураження свого корабельного складу, російські війська вперто налаштовують комплекси протиповітряної оборони.

Корабельне угруповання флоту рашистів зберігає в обов’язковій присутності підводний човен, попри зміну кількості кораблів, продовжує погрожувати ракетними ударами щонайменше 30 крилатих ракет,

– додали в ОК "Південь".

Ситуація на Одещині

На Одещині в районах, прилеглих до державного кордону, зокрема з невизнаним Придністров’ям посилено контроль за дотриманням прикордонного режиму. Так, біля зони транзитного прямування територією Молдови, правоохоронцями проводяться додаткові фільтраційні заходи.

Захисники просять поставитися до перевірок із розумінням та враховувати інтенсивність навантаження відповідних пропускних пунктів.

Росія може вдарити з Чорного моря 30 крилатими ракетами: дивіться ранкове зведення ОК "Південь"

Усі підводні човни Чорноморського флоту Росії вийшли в море

За даними ЗМІ, усі човни Чорноморського флоту Росії, які раніше стояли у Південній бухті в Севастополі, вийшли у море. Наразі у складі флоту є 6 підводних човнів: Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-261 "Новоросійськ", Б-262 "Старий Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород", Б-271 "Колпіно".

Усі вони належать до проєкту "Варшав'янка" та перевозять по 4 крилаті ракети типу "Калібр". Повідомляється, що ці ракети можна застосовувати як по морських, так і по наземних цілях.

Цікаво – втрати ворога, станом на 14 травня: дивіться відео