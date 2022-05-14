Об этом 14 мая рассказали в оперативном командовании "Юг". В ведомстве отметили, какое оружие и технику используют для поражения российских захватчиков.

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Текущая оперативная обстановка на Юге Украины

По данным ОК "Юг", Вооруженные Силы Украины посредством ракетно-артиллерийских ударов во взаимодействии с авиацией Воздушных сил уничтожили:

65 оккупантов,

станцию радиоэлектронной борьбы,

бронированную и автомобильную технику противников.

Обстрелы Николаева

Продолжая атаки системами залпового огня по Николаеву, противник бил по пригородной зоне и сельскохозяйственным угодьям. К счастью, обошлось без жертв.

Обратите внимание. Приблизительно в 10 утра 14 мая в Николаеве раздались взрывы. Местные жители сообщают, то это случилось в одном из микрорайонов города, а в социальных сетях появляются фото и видео, на которых виден черный столб дыма в небе над городом.

Бои за Змеиный

На Змеином, пытаясь обеспечить прикрытие от возможного поражения своего корабельного состава, российские войска упрямо настраивают комплексы противовоздушной обороны.

Корабельная группировка флота рашистов сохраняет в обязательном присутствии подлодку, несмотря на изменение количества кораблей, продолжает угрожать ракетными ударами как минимум 30 крылатых ракет,

– добавили в ОК "Юг".

Ситуация в Одесской области

В Одесской области в районах, прилегающих к государственной границе, в частности с непризнанным Приднестровьем, усилен контроль за соблюдением пограничного режима. Так, возле зоны транзитного следования по территории Молдовы, правоохранители проводят дополнительные фильтрационные мероприятия.

Защитники просят отнестись к проверкам с пониманием и учитывать интенсивность загрузки соответствующих пропускных пунктов.

Россия может ударить с Черного моря 30 крылатыми ракетами: смотрите утреннюю сводку ОК "Юг"

Все подлодки Черноморского флота России вышли в море

По данным СМИ, все лодки Черноморского флота России, которые раньше стояли в Южной бухте в Севастополе, вышли в море. Сейчас в составе флота есть 6 подлодок: Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-261 "Новороссийск", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород", Б-271 "Колпино".

Все они принадлежат к проекту "Варшавянка" и перевозят по 4 крылатые ракеты типа "Калибр". Сообщается, что эти ракеты можно использовать как по морским, так и по наземным целям.

Интересно – потери врага по состоянию на 14 мая: смотрите видео