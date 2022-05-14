В Запорожской области продолжаются бои по всей линии фронта, также горячо на Изюмском направлении. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 14 мая.

Внимание Свыше 27 тысяч мертвых оккупантов, обстрел Днепропетровщины "Ураганами": основное за 80 день войны

Регины, где ночь прошла спокойно

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Черниговщине, Сумщине, Киевщине и Полтавщине.

Обстрелы на Днепропетровщине

На Днепропетровщине ночь прошла с одной тревогой. На рассвете враг обстрелял из ураганов Широковскую общину. Люди не пострадали. В нескольких домах выбиты окна и во дворах кассетные боеприпасы. Ждут соответствующие службы.

К слову, на рассвете под вражеский огонь попало село Шестерня Криворожского района.

Запорожье: обстрелы на линии фронта

В Запорожском областном центре ночью было тихо. В то же время, по линии фронта продолжаются бои. Ночью была слышна работа артиллерии к юго-востоку от Запорожья.

Однако в военной администрации отметили, что ситуация стабильная и прогнозируемая.

В Харьковской области враг обстреливает поселки

В Харькове ночь прошла с единичными обстрелами. Пострадавших нет. По области в течение суток оккупанты обстреливали Дергачи, Циркуны, Лозовскую общину, Золочев. Известно об одном пострадавшем в Чугуевском районе.

Кроме того, идут активные бои на Изюмском направлении.

В Луганской области разрушения получили жилые дома

За последние сутки в Луганской области россияне совершили по меньшей мере 30 артобстрелов. В результате разрушены 50 домов.

В Лисичанске повреждено админздание завода резино-технических изделий. Горячее всего было в Северодонецке. По данным ОВА, погибших нет.

Горячее всего в Донецкой области

В администрации сообщили о стабильно острой ситуации по всей линии фронта. В частности, речь идет о поселках: Лимане, Авдеевке, Светлодарске, Торецке, Марьинке, Красногоровке, Новомихайловке, Угледаре.

Известно, что в результате ночных обстрелов Авдеевка обесточена.

Обстрел оккупированной Херсонщины

Российские военные продолжают обстрел оккупированных населенных пунктов в Херсонской области, а также производят выстрелы с территории области по соседним регионам.

Вчера российские оккупанты из градов обстреляли колонны авто с людьми, пытавшимися выехать на подконтрольную ВСУ территорию. В результате ранены люди, в том числе двое детей.

Стабильно критическая ситуация в селах Высокопольской ТГ, Великоалександровской ТГ, Станиславской, Калиновской, Нововоронцовской ТГ.

Николаев накрыли из РСЗО

Вечером 13 мая враг обстрелял из реактивных систем залпового огня Николаев. В результате чего повреждения получили складское помещение и произошло возгорание Балабановского леса.

Ночью тоже были обстрелы. Детали о последствиях и пострадавших выясняют.

Главные цели оккупантов сейчас

Российские захватчики продолжают свои наступательные действия, пытаясь выйти на границы Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

В Генштабе Вооруженных Сил сообщили, что российские оккупанты отступают на Харьковском направлении, поэтому свои основные усилия враг перебросил на обеспечение отвода войск от Харькова и удержание уже занятых позиций.

Оккупанты строят многоэшелонную оборону, чтобы закрепиться на Запорожье;

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