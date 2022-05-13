Как пишут СМИ, все действующие подлодки Черноморского флота России находятся в море.

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Всего в составе Черноморского флота России 6 подлодок проекта "Варшавянка":

Б-261 "Новороссийск",

Б-237 "Ростов-на-Дону",

Б-262 "Старый Оскол",

Б-265 "Краснодар",

Б-268 "Великий Новгород",

Б-271 "Колпино".

Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" – это тип многоцелевых дизель-электрических подводных лодок. Дальность хода в подводном положении: 400 миль на трех узлах, в режиме РДП на скорости 7 узлов – 7500 миль. Автономность составляет 45 дней. Экипаж – 52 человека, в том числе 12 офицеров.

Кроме минно-торпедного вооружения, подводные лодки типа "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Калибр", применяемые в различных модификациях по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

Обратите внимание! В течение суток, 13 мая, украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 10 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом.

Россия потеряла корабль "Всеволод Бобров": главное

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук подтвердил, что ВСУ нанесли удар по вражескому кораблю "Всеволод Бобров". Это судно одно из новейших в российском флоте. Оно шло в направлении острова Змеиный.

По предварительной информации, судно пытается вернуться в Севастополь, но эту информацию еще уточняют. Следует заметить, что если оккупанты выведут корабль за пределы Черного моря для ремонта, обратно его не пропустит Турция.

В Одесской ОВА ранее отмечали, что больше всего российское командование боится, чтобы история с "погружением" Москвы не повторилась с другими судами.

По состоянию на утро 12 мая с 24 февраля оккупанты потеряли 13 кораблей и катеров. Через сутки Генштаб добавил еще одно судно в перечень. Вероятно, говорилось именно о корабле "Всеволод Бобров".

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