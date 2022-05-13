Об этом в новом интервью рассказал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что у Путина одновременно обнаружили несколько заболеваний, одно из которых – рак.

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Путин находится в крайне критическом состоянии

Буданов рассказал, что победа Украины приведет к смене политического руководства России.

"Такие процессы уже запущены и их невозможно остановить", – добавил он.

По его словам, разведка владеет точной информацией, что Путин находится в крайне плохом психоэмоциональном и физиологическом состоянии.

Он очень сильно болен. У него одновременно несколько значительных заболеваний, одно из которых рак,

– прокомментировал Буданов.

Подобную информацию предоставил российский олигарх, приближенный к Кремлю. Он рассказал, что у Путина рак крови, и добавил, что у президента России проявляются симптомы безумия.

Журналист-расследователь Христо Грозев также рассказывал о болезни Путина. В его распоряжении оказалась запись разговора российского олигарха, который считает, что смерть Путина – это гораздо лучше, чем продолжение войны против Украины.

Глава военной разведки Украины дал оптимистические прогнозы

По словам Буданова, переломный момент в войне с Россией состоится в середине августа, а к концу 2022 завершится противостояние на всех фронтах. Как подчеркнул корреспондент Sky News, это самый оптимистичный прогноз главы украинской разведки.

Перелом произойдет во второй половине августа. До конца этого года будет завершена большая часть активных боевых действий,

– говорится в интервью.

Прогнозы Буданова, как всегда, лаконичны. Он считает, что в результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые потеряли, включая Донбасс и Крым. К тому же мы в итоге развенчаем миф о могущественной российской армии.

Европа видит в России большую угрозу. Они боятся ее злости. Мы сражаемся с Россией восемь лет и можем сказать, что эта широко разрекламированная российская мощь – миф. Она не так сильна. Это орда людей с оружием,

– подчеркнул Буданов.

Напомним, в интервью 24 каналу экс-командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал, что уже давно не верит в дипломатию, и прогнозирует, что результат противостояния решится исключительно на поле боя. Он добавил, что война длится не с 24 февраля, а уже 8 лет, и именно в зоне боевых действий украинская армия победит.

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