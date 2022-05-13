Об этом в интервью 24 каналу рассказал экс-командир полка, который сейчас защищает Мариуполь, Максим Жорин.
Важно Мариуполь и сам "Азов" уже стали историческим позором для России, – экс-командир полка Максим Жорин
Жорин подчеркнул, что уже давно не верит в дипломатию с запретом стрелять.
Нет, это (завершение войны – 24 канал) будет исключительно на поле боя. Я не верю, и давно об этом говорил, в игру в дипломатию с запретом стрелять, если помните, что были даже такие времена,
– сказал Максим Жорин.
Он добавил, что война длится не с 24 февраля, а уже 8 лет. И было очевидно, что она будет приобретать новые этапы, масштабы, и решится исключительно на поле боя.
"Безусловно, сегодняшний мир не может существовать без дипломатии, дипломатических отношений. Но решающими будут все бои на поле боя. Именно украинская армия решит победу в этой войне", – добавил он.
Украина входит в длительную фазу войны
Министр обороны Алексей Резников предупредил, что нас ждут очень сложные недели. Украина входит в новую фазу войны, которая будет долговременной.
"Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет – точно не скажет никто. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора. Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит излом в пользу Украины, пройдет время", – рассказал Алексей Резников.
Министр обороны отметил ту поддержку, которую Украине оказывает Запад. Хотя достичь ее тоже было сложно, ведь Украина просила о тяжелом вооружении – авиации, артиллерии, танках и бронетехнике западных образцов.
Главные тезисы из интервью с Максимом Жориным: смотрите видео