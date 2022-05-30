У Росії налякані через ракети "Гарпун"

Начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що росіяни укріплюють позиції та встановлюють системи протиповітряної оборони на острові Зміїний.

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Вона розповіла, що збройні сили Росії на тлі нових поставок зброї в Україну готуються захищати свої кораблі від уражень. Зокрема, окупанти побоюються "Гарпунів".

Також, за її словами, загарбники планують дістатися до півдня Одещини. Через це війська агресора облаштовують атакувальні позиції.

Зараз ворог намагається там укріпитися і свідомий того, що ми отримуємо нове обладнання та озброєння для нищення далеких морських цілей. Вони встановлюють там системи ППО, якими будуть намагатися захистити свої кораблі від уражень нашими "Гарпунами". Тому вони намагаються також облаштувати й атакувальні позиції. Зі Зміїного їм буде краще дістатися до півдня Одещини,

– повідомила Наталя Гуменюк.

За інформацією сил оборони півдня України, на острові присутня військова техніка.

Зауважимо. Швейцарський блогер Tim Ehrhart опублікував супутникові знімки Зміїного, на якому можна помітити 15 транспортних засобів. Також біля острова багато маленьких човнів.

Що відомо про ракети "Гарпун"

Наприкінці травня Данія офіційно передала Україні протикорабельні ракети Harpoon. Ці ракети допоможуть Україні захистити своє убереження.

Також такі ракети Україна отримує від Великої Британії та Нідерландів. Україна зможе запускати "Гарпуни" тільки з берега, що дозволить взяти під контроль все українське узбережжя.

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"Гарпун" та українська протикорабельна ракета "Нептун" зменшать ефективність російського флоту та дозволять мінімізувати ризик висадки ворожого десанту.

Бої за острів Зміїний

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