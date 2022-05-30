В России напуганы из-за ракет "Гарпун"

Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что россияне укрепляют позиции и устанавливают системы противовоздушной обороны на острове Змеиный.

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Она рассказала, что вооруженные силы России на фоне новых поставок оружия на Украину готовятся защищать свои корабли от поражений. В частности, оккупанты опасаются "Гарпунов".

Также, по ее словам, захватчики планируют добраться до юга Одесской области. Поэтому войска агрессора обустраивают атакующие позиции.

Сейчас враг пытается там укрепиться и осознает, что мы получаем новое оборудование и вооружение для уничтожения дальних морских целей. Они устанавливают там системы ПВО, которыми будут пытаться оградить свои корабли от поражений нашими "Гарпунами". Поэтому они также пытаются обустроить и атакующие позиции. Из Змеиного им будет лучше добраться до юга Одесщины,

– сообщила Наталья Гуменюк.

По информации сил обороны юга Украины, на острове находится военная техника.

Заметим. Швейцарский блоггер Tim Ehrhart опубликовал спутниковые снимки Змеиного, на котором можно заметить 15 транспортных средств. Также у острова много маленьких лодок.

Что известно о ракетах "Гарпун"

В конце мая Дания официально передала Украине противокорабельные ракеты Harpoon. Эти ракеты помогут Украине защитить свое побережье.

Также такие ракеты Украина получает от Великобритании и Нидерландов. Украина сможет запускать Гарпуны только с берега, что позволит взять под контроль все украинское побережье.

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"Гарпун" и украинская противокорабельная ракета "Нептун" снизят эффективность российского флота и позволят минимизировать риск высадки враждебного десанта.

Бои за остров Змеиный

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