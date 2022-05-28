В Минобороны показали, как работают "Гарпуны"

В украинском Министерстве обороны рассказали, что новейшее оружие, в том числе пусковые установки наземного базирования, и соответствующее количество "Гарпунов" нам предоставляют Дания, Великобритания, Нидерланды. Кроме того, к снабжению должны присоединиться и другие страны-партнеры.

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Теперь это оружие будет защищать Украину и поражать морскую компоненту врага. В Минобороны продемонстрировали, как работают наши "новинки" и чем они угрожают украинскому флоту.

За крейсером "Москва" на дно Черного моря последуют и другие корабли агрессора,

– пообещали в ведомстве.

Как работают противокорабельные ракеты Harpoon: смотрите видео

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что ракеты Harpoon противокорабельны, и обычно их пусковые установки обустраивают и монтируют на кораблях. Однако для Украины сделали определенное исключение. Следовательно, мы получаем пусковые установки наземного базирования и соответствующее количество "Гарпунов".

Резников заметил, что благодаря этому оружию, на черноморском дне появятся новые интересные точки для тех, кто увлекается дайвингом. Поэтому он пригласил всех в такой досуг после победы Украины в войне, которую цинично развязала Россия.

Подробнее о ракетах Harpoon

Противокорабельные ракеты Harpoon являются одними из самых распространенных в мире. Они оснащены активными радиолокационными системами самонаведения и имеют сверхнизкую траекторию полета.

Для запуска "Гарпунов" могут использовать разные платформы – самолеты, надводные корабли, подводные лодки, береговые пусковые установки. Для каждой из этих платформ разработан отдельный вариант ракеты.

Есть два варианта применения ракет Harpoon – пуск по пеленгу и дальности или пуск по дальности. В первом случае нужно знать точное местоположение цели. В таком режиме радиолокационная головка самонаведения включается на завершающем этапе полета, что позволяет ракете долгое время быть незамеченной для враждебных систем ПВО и ПРО.

Во втором варианте ракету запускают в направлении предполагаемого нахождения корабля противника, а головка самонаведения включается сразу же и самостоятельно осуществляет поиск цели. Но в таком случае ракету могут заметить быстрее, а соответственно будут больше шансов сбить ее.

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