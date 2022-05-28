Наши артиллеристы "подловили" орков на одном из хуторов Гуляйпольского района. Видео адской "вечеринки" для российской техники опубликовали в сети.

Обратите внимание Самолет, ракеты и многие вертолеты россиян "постигла наказание небесное": потери врага на Юге

"Движ" с украинскими пушкарями

Такой "двигатель" захватчикам устроила 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины – с помощью пушкарей.

Разбили вражескую технику вместе с аэроразведкой 15 ГУ ДВКР и "Азова". Следовательно, спрятаться противнику не удалось.

Орки организовали массированный "двигатель". Очень суетились, видимо, искали диджея и музыкальные инструменты,

– прокомментировали защитники.

"Вписка на хутор засчитана", – подытожили они.

Отметим, что во время съемки видео ни один человек не пострадал, сообщили в артиллерийской бригаде.

Как наши артиллеристы уничтожили вражескую технику: смотрите видео

Новые потери врага

По состоянию на 28 мая украинским защитникам и защитницам удалось ликвидировать уже 30 тысяч оккупантов . Только за минувшие сутки, 27 мая, уничтожили 250 российских захватчиков.

Кроме этого, по информации Генштаба, ВСУ превратили в металлолом полно вражеской техники. Добавились новые разбитые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, самолеты и крылатые ракеты.



Потери врага на 28 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Враг продолжает активность в Запорожской области

Российские захватчики не покидают Запорожскую область. Туда начали свозить "Грады" и другую технику . Как отметили в областной военной администрации, только 26 мая зафиксировали опрокидывание 40 военных машин.

Кроме этого, кафиры заменяли побережье Каховского водохранилища . Так они стремятся готовиться к обороне.

Продолжает враг обстреливать весь регион. В частности 26 мая снова пострадал от обстрелов населенный пункт Гуляйполе . В результате атаки повреждены десятки домов мирных жителей и территория местного частного предприятия.

Страдает от обстрелов и областной центр. По Запорожью захватчики в ночь на 25 мая выпустили 4 крылатые ракеты , одну из которых, к счастью, сбила противовоздушная оборона. Разрушения получили Шевченковский и Александровский районы – есть погибшие.

Кафиры продолжают превращать наши города в гетто. К примеру, выезд из Бердянска заблокировали бетонными плитами . Несколько дней сотни машин не могли сдвинуться ни в одну сторону.

Стоит просмотреть – в Запорожье Россия завозит старую технику, потому что новая закончилась: смотрите видео