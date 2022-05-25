Украинцы в очередной раз были лишены сна и покоя. Этой ночью российские захватчики продолжали цинично манить по нашему государству, атакуя гражданскую инфраструктуру, жилые дома, а также унося у людей жизнь, передает 24 канал.

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Какие регионы пострадали от ракетных ударов 25 мая

По Запорожью выпустили 4 крылатых ракеты

Около 05:21 во время объявления всеукраинской воздушной тревоги раздались взрывы в Запорожье. Впоследствии стало известно о том, что по городу выпустили сразу четыре крылатых ракеты, одну из которых сбили силы ПВО.

В результате атаки разрушений получили два района города: в Шевченковском враг попал в гражданские объекты, а в Александровском – в торговый центр. Уже известно, что повреждения получили по меньшей мере 62 дома. Сейчас на местах происшествия находятся спасатели.

В результате вражеского ракетного удара погибла одна женщина . Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев добавил, что еще четыре человека получили ранения. Им медики уже предоставили первую помощь и отпустили.

Анатолий Куртев обратился к жителям Запорожья: смотрите видео

В Штабе обороны Запорожского края сообщили также и о повреждении объекта критической инфраструктуры города. Но соответствующую информацию ни в городском, ни в областном совете не озвучили.

Три крылатые ракеты попали в Кривой Рог

Начальник Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко также сообщил о "прилетах". Три вражеские ракеты атаковали Кривой Рог . В результате попадания серьезных разрушений испытало промышленное предприятие.

Позже дополнительной информацией поделился глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Он отметил, что город атаковали со стороны Херсонщины. К счастью, удалось обойтись без жертв, а также пострадавших.

Да и вообще ночь на Днепропетровщине не была спокойной. Российские захватчики открывали огонь по Широковскому, а также Апостоловскому общинам. По ним кафиры били из "Ураганов". В результате вражеской атаки частично без света осталось Апостолово.

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Готели "Смерчами" по Николаеву

Военные страны-агрессорки в очередной раз атаковали Николаев. По нему ночью открывали огонь из РСЗО "Смерч". В оперативном командовании "Юг" сообщили о по меньшей мере одном раненом человеке.

Гали также по поселку Первомайское. В результате вражеской атаки разрушений подверглись жилые дома, а также гаражи мирных жителей. К счастью, обошлось без пострадавших. Кроме того, обстреляли село Лиманы в Галицыновской общине.

Оккупанты повредили ЛЭП в Краснополье

Ночь на 25 мая была беспокойной также для жителей Сумской области. Как отметил глава Дмитрий Живицкий, кафиры в очередной раз били по Краснополью . Известно, что ракету враги выпустили около 01:00 из самолета.

Российские захватчики повредили 20 домов в Краснополье / Фото с телеграммы Дмитрия Живицкого

Коварный удар россиян стал причиной повреждения около 20 домов горожан. Кроме того, захватчики разрушили линии электропередачи. В результате жители половины поселка остались без света. К счастью, предварительные данные говорят о том, что жертв нет.

Авиаракетный удар по Краматорску

Городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что поздно вечером военные страны-агрессорки совершили авианалет по городу . Гали как по спальным районам, так и по частному сектору. Разрушения получили дома жильцов, а также многоэтажки. К счастью, обошлось без жертв.

Оккупанты нанесли авиаракетный обстрел по Краматорску / Фото из фейсбука Александра Гончаренко

Шестеро раненых в Покровске

Нанесли ракетный удар оккупанты и по Покровску. Ночью местные жители слышали взрывы, а затем их подтвердил городской голова Руслан Требушкин . Как рассказывает он, пострадали шесть человек. По предварительной информации, жертв в результате вражеской атаки нет.

Подчеркиваем, что риск вражеских атак очень высок. Поэтому не пренебрегайте сигналами о воздушной тревоге. Как только прозвучит сирена – отправляйтесь немедленно к укрытию. Это может спасти вам жизнь.

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