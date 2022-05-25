Последствия циничной атаки мирного селения

Россияне нанесли ракетный удар по Краснополью около часу ночи. По предварительным данным, ракету выпустили из самолета.

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Вражеская авиация не пересекала границы Украины, то есть атаку совершили из России.

В результате обстрелов повреждения получили около 20 домов местных жителей. Также кафиры разрушили линии электропередач. Из-за этого половина селения осталась без света.

По предварительным данным жертв среди населения нет.

Последствия обстрелов Краснополья / Фото с телеграммы Дмитрия Живицкого

Предыдущие обстрелы Сумщины

Несмотря на то, что вражеские войска вышли из территории Сумщины, в области еще опасно. Ведь кафиры практически каждый день обстреливают регион со своей территории.

24 мая только через один час вражеские войска обстреляли пограничные населенные пункты Сумщины 15 раз. Огонь открывали из минометов в сторону деревень Бояро-Лежачи и Товстодубово. По предварительным данным, жертв нет.

23 мая кафиры открыли со своей территории огонь из минометов и артиллерии по селе Мезеновка. Поэтому вспыхнул пожар на старой конюшне. В жилых домах выбило окна и засекли заборы. К счастью, никто из местных жителей не погиб и не пострадал.

Ночью на 23 мая враг гатив из авиации по Белополье. В результате атаки серьезные разрушения получили 11 домов.

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Последние новости о войне в Украине

За три месяца полномасштабной войны в Украине от действий российских оккупантов погибли, по меньшей мере, 238 детей.

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