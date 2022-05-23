В результате обстрела произошел пожар

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий отметил, что повреждения получила гражданская инфраструктура, в частности, произошел пожар на старой ферме.

Приговорили к пожизненному: российскому оккупанту Шишимарину объявили приговор за убийство гражданского

Враг с территории России гнал из минометов и артиллерии по селу Мезеновка и окрестностям. В результате попажений занялся пожар на старой ферме. В жилых домах иссечены заборы, разбиты окна,

– говорится в сообщении.

К счастью, в результате обстрела жертв и пострадавших нет.

Оккупанты продолжают обстреливать Сумщину / Фото Дмитрий Живицкий

На этот раз россияне обстреляли Краснопольское общество / Фото Дмитрий Живицкий

Враг попал в старую ферму / Фото Дмитрий Живицкий

К счастью, обошлось без жертв / Фото Дмитрий Живицкий

Оккупанты продолжают обстреливать Сумщину

Несмотря на то, что российские войска покинули территорию Сумской области, они продолжают обстреливать ее пограничные населенные пункты.

Утром 21 мая русские военные обстреляли Эсманскую общину из артиллерии. Вскоре в оперативном командовании "Север" сообщили об обстреле приграничья Сумщины. Сообщали о 6 "приходах" в сторону населенного пункта Кучеровка.

В течение 17 мая оперативное командование "Север" зафиксировало 70 взрывов .

16 и 17 мая кафиры пытались вести наступление в направлении Сумской области и прорвать оборону региона. Враги пытались работать под прикрытием артиллерии. Кроме артиллерийских обстрелов были обстрелы из гранатометов, минометов и перестрелки из стрелкового оружия. Несколько дней вели бои.

Важно! Хотя Россия не прекращала обстреливать приграничные территории Сумской области, тот факт, что в последнее время обстрелы усилились, может указывать на вероятное наступление россиян. В частности, Живицкий считает, что эти бои могут являться признаком того, что Россия ведет разведку боем. Таким образом, кафиры пытаются определить оборонную способность Украины.

К теме – направления, где рашисты возобновят наступление: смотрите видео