Внаслідок обстрілу сталась пожежа
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький зазначив, що ушкоджень зазнала цивільна інфраструктура, зокрема сталась пожежа на старій фермі.
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Ворог з території Росії гатив з мінометів та артилерії по селу Мезенівка та околицям. Внаслідок потраплянь зайнялася пожежа на старій фермі. У житлових будинках посічені паркани, побиті вікна,
– йдеться у повідомленні.
На щастя, внаслідок обстрілу жертв та постраждалих немає.
Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину / Фото Дмитро Живицький
Цього разу росіяни обстріляли Краснопільську громаду / Фото Дмитро Живицький
Ворог поцілив у стару ферму / Фото Дмитро Живицький
На щастя, обійшлось без жертв / Фото Дмитро Живицький
Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину
- Попри те, що російські війська покинули територію Сумської області, вони продовжують обстрілюють її прикордонні населені пункти.
- Зранку 21 травня російські військові обстріляли Есманську громаду з артилерії. Невдовзі в оперативному командуванні "Північ" повідомили про обстріл прикордоння Сумщини. Повідомляли про 6 "приходів" у сторону населеного пункту Кучерівка.
- Упродовж 17 травня оперативне командування "Північ" зафіксувало 70 вибухів.
- 16 та 17 травня окупанти намагалися вести наступ у напрямку Сумської області та прорвати оборону регіону. Вороги намагались працювали під прикриттям артилерії. Окрім артилерійських обстрілів, були обстріли з гранатометів, мінометів та перестрілки зі стрілецької зброї. Кілька днів поспіль велись бої.
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