Наслідки цинічної атаки мирного селища

Росіяни завдали ракетного удару по Краснопіллю близько першої години ночі. За попередніми даними, ракету випустили з літака.

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Ворожа авіація не перетинала кордону України, тобто атаку здійснили з Росії.

Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали близько 20 будинків місцевих мешканців. Також окупанти зруйнували лінії електропередач. Через це половина селища залишилися без світла.

За попередніми даними, жертв серед населення немає.

Наслідки обстрілів Краснопілля / Фото з телеграму Дмитра Живицького

Попередні обстріли Сумщини

Попри те, що ворожі війська вийшли з території Сумщини, в області досі небезпечно. Адже окупанти практично щодня обстрілюють регіон зі своєї території.

24 травня лише за одну годину ворожі війська обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини 15 разів. Вогонь відкривали з мінометів у сторону сіл Бояро-Лежачі та Товстодубове. За попередніми даними, жертв немає.

23 травня окупанти відкрили зі своєї території вогонь з мінометів та артилерії по селі Мезенівка. Через це спалахнула пожежа на старій стайні. У житлових будинках повибивало вікна та посікло паркани. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не загинув та не постраждав.

Уночі проти 23 травня ворог гатив з авіації по Білопіллі. Унаслідок атаки серйозних руйнувань зазнали 11 будинків.

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