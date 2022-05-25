У Сєвєродонецьку шестеро загиблих

Про обстріли російських військових повідомив очільник Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай. Він заявив, що внаслідок російських обстрілів у Сєвєродонецьку загинуло 6 людей та ще 8 отримали поранення.

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Очільник Луганської ОВА наголосив, що збройні сили Росії спеціально б'ють по скупченню людей. Зокрема, війська агресора б'ють по заводу "Азот" та школах.

Так, вони знають, що на сєвєродонецькому "Азоті" облаштовані бомбосховища, і спрямовують снаряди саме туди. Вчора вони вбили там чотирьох місцевих жителів, ще трьох госпіталізовано. Також ворогу відомо, в яких школах є укриття – туди теж б'ють невипадково. Поблизу одного із навчальних закладів 24 травня поранено жінку,

– написав Гайдай у соціальних мережах.

За його словами, росіяни збирають інформацію про те, де люди ховаються від обстрілів. Для цього окупанти використовують безпілотники та дані від навідників.

Гайдай зазначив, що ще двоє чоловіків загинули у старих районах міста, і ще чотирьох осіб поранено. "Загалом за 24 травня шестеро загиблих та вісім поранених. Одній жінці довелося ампутувати ногу", – написав він.

Очільник Луганської ОВА також розповів про пошкодження, яких зазнали будинки. Зокрема, зруйновані два будинки в Сєвєродонецьку, по чотири – в Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по три – у Золотому та Тошківці, по два – в Катеринівці та Нирковому, один – в Гірському.

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Росіяни ведуть наступ на Сєвєродонецьк

Сергій Гайдай заявив, що російські військові за підтримки артилерії ведуть наступ на Сєвєродонецьк.

Разом з тим, Сєвєродонецьк тримає оборону. Протягом 24 травня було відбито 9 атак російських загарбників, внаслідок чого знищено:

3 танки;

8 артилерійських систем;

18 одиниць бойової броньованої техніки;

спеціальний броньований автомобіль;

одну одиницю іншої автомобільної техніки.

Також підрозділи ППО збили один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс ZALA і шість БпЛА типу "Орлан-10".

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