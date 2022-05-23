ЗСУ відбили 11 атак російських військових і збили Су-25

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів у Сєвєродонецьку пошкоджено 5 багатоповерхівок та торговельні площі ринку.

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За інформацією глави Луганської ОВА, поранення отримав літній чоловік, якого поліцейські своєчасно доставили до лікарні.

Сергій Гайдай повідомив, що під час наступу на Сєвєродонецьк росіяни вели бойові дії в районах Пурдівки та Олександрівки й штурмували Тошківку.

Як повідомив глава Луганської ОВА, протягом 22 травня було відбито 11 ворожих атак, унаслідок чого знищено:

6 танків;

10 одиниць бойової броньованої техніки;

6 одиниць автомобільної техніки противника.

Окрім того, за інформацією Гайдая, підрозділи протиповітряної оборони збили один російський безпілотник типу "Орлан-10" та ворожий літак Су-25.

Росіяни обстріляли Лисичанськ

Сергій Гайдай повідомив, що 22 травня під щільним вогнем російських військових був Лисичанськ та інші населені пункти Луганської області.

За його словами, за 22 травня на Луганщині ворог влучив у понад 70 об'єктів житлового фонду. У Лисичанську було зафіксовано руйнування у 13 будинках. Унаслідок потрапляння російського снаряда в один з будинків загинула жінка.

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Також Гайдая проінформував, що потужні удари неодноразово витримував Новодружеськ, де зруйновані 28 будинків.

Ще 13 будинків зазнали руйнувань у Золотому, 4 – в Нирковому, по 3 – в Миколаївці та Катеринівці, 2 – в Гірському.

Наслідки ворожих обстрілів Луганської області / Фото із соціальних мереж Сергія Гайдая

Яка ситуація на Луганщині

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